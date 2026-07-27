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Техника

Украина планирует представить прототип антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года - Алоян

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Заместитель секретаря СНБО Давид Алоян заявил, что прототип FREYJA планируют к первой половине 2027 года. Система должна стать более дешевой альтернативой американскому Patriot.

Украина планирует представить прототип антибаллистической системы FREYJA в первой половине 2027 года - Алоян

Украина рассчитывает представить первый прототип европейской антибаллистической системы FREYJA уже в первой половине 2027 года. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, который координирует реализацию проекта, пишет УНН.

"Поскольку мы работаем в столь сжатые временные рамки, у нас есть амбициозная цель: иметь готовый MVP (минимально жизнеспособный продукт) к первой половине следующего года. Это прототип, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты", – отметил Алоян в комментарии Reuters.

По его словам, в ближайшее время должно состояться первое заседание международного комитета, который будет оценивать объемы финансирования исследований и разработок.

Украина и еще девять европейских стран 13 июля подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции и реализации проекта FREYJA. К разработке системы присоединились ведущие европейские оборонные компании. От Украины привлечена компания Fire Point, которая производит ракеты дальнего поражения Flamingo. Именно Fire Point разработала ракету-перехватчик FP-7.х и пусковую установку к ней, которая станет частью европейской системы ПВО.

Как пишет издание, сегодня Украина остается зависимой от американских ЗРК Patriot, которые фактически являются единственной системой, способной эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. В то же время поставки ракет этих систем ограничены из-за дефицита производства, длительных сроков изготовления и политических факторов. На этом фоне Россия в последнее время значительно активизировала применение баллистического вооружения во время атак на украинские города.

Ранее Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в течение года можно будет увидеть применение антибаллистического щита FREYJA. По замыслу компании Fire Point, которая является разработчиком FREYJA, антибаллистическая система должна стать более доступной альтернативой американскому ЗРК Patriot. Этот перехватчик стоит без "сикера" (seeker), то есть головки самонаведения, полмиллиона долларов, а с "сикером" будет стоить 750-800 тысяч, против нескольких миллионов долларов за американский аналог. 

От европейских партнеров Украина ожидает технологической поддержки, в частности современных радаров, сенсоров, систем наведения и электроники. К проекту уже присоединились оборонные компании HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Концепция системы ПВО похожа на конструктор Lego, ведь она создается по принципу открытой архитектуры, что позволяет интегрировать в нее компоненты разных производителей.

Как объяснил Давид Алоян, страны-участницы смогут самостоятельно выбирать конфигурацию комплекса, используя, например, радары собственного производства без необходимости менять всю систему.

"Общая логика этой системы заключается в том, что она является открытой архитектурой. Если Дания скажет: "Я хочу систему FREYJA с радаром Weibel датского производства" – отлично. Если Швеция скажет, что хочет систему – тоже никаких проблем", – объяснил заместитель секретаря СНБО Украины.

Также рассматривается возможность создания отдельного фонда или специального органа, который будет аккумулировать взносы государств-партнеров и обеспечивать стабильное финансирование проекта, пишет издание. По словам Алояна, активное участие оборонных компаний наряду с правительствами должно позволить минимизировать бюрократические процедуры.

"Коалиция должна быть практической, а не политической", – подвел итог он.

Украине необходимо как можно быстрее обеспечить защиту от российской баллистики - Зеленский27.07.26, 11:35 • 1442 просмотра

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Война в Украине
Reuters
MIM-104 Patriot
Дания
Швеция
Владимир Зеленский
Украина