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Техника

Украине необходимо как можно быстрее обеспечить защиту от российской баллистики - Зеленский

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Президент Украины заявил о нехватке ракет к ЗРК Patriot из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость ускорения обеспечения ПВО в связи с наращиванием россией производства баллистических ракет.

Украине необходимо как можно быстрее обеспечить защиту от российской баллистики - Зеленский

Из-за конфликта на Ближнем Востоке наблюдается дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot. Поэтому в Украине этого вооружения недостаточно для обеспечения противовоздушной обороны. россия может наращивать производство баллистических ракет, и необходимо решать вопрос защиты украинского неба. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"Ракеты PAC-2 и PAC-3 — это не наступательные ракеты. Мы нашли в Европе деньги, чтобы приобрести их в США, но этих ракет у нас недостаточно. Это проблема, потому что санкции против российского военного производства были недостаточными, и они могут наращивать производство баллистических ракет. Вот почему нам нужно как можно скорее обеспечить противовоздушную оборону", - заявил Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, дефицит этого вооружения сложился из-за ситуации на Ближнем Востоке. Глава Украинского государства добавил, что пытается решать этот вопрос вместе с партнерами, среди которых европейцы и американцы.

Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot.  

"Но это не значит, что мы приняли решение и заполнили наши склады сотнями таких перехватчиков. Это так не работает", - подчеркнул Президент Украины.

Зеленский отметил, что Киев просил разрешения у европейских и американских партнеров на изготовление ракет PAC-2 и PAC-3 с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Мы в Украине можем работать очень быстро. С первых лет этой войны я обращался к американцам и европейцам с просьбой предоставить лицензии. Не навсегда, а только на время этой войны. Мы увеличим производство, и мы будем делиться. Мы не будем продавать никому другому – только для нужд Украины и для наших партнеров, если им это понадобится. Например, кто знал о Ближнем Востоке? Это как пример", - объяснил Президент Украины.

В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot22.07.26, 15:06 • 146188 просмотров

В то же время Зеленский отметил, что украинское внутреннее производство позволяет нам сбивать дроны и многое другое, но пока Украина не может сбивать баллистику собственными силами. 

Однако, по словам Президента Украины, Киев уже работает над созданием панъевропейского антибаллистического щита вместе со странами Европы.

"Безусловно, мы на пути к созданию европейской антибаллистической системы ПВО. Но на это нужно время", - подчеркнул Зеленский.

В частности, 13 июля Украина и еще девять европейских стран подписали декларацию о создании Антибаллистической коалиции и реализации проекта FREYJA. Речь идет о HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. К разработке системы от Украины привлечена компания Fire Point.

Эта антибаллистическая система, по словам СЕО и СТО украинской оборонной компании Fire Point Ирины Терех, это полное переосмысление защиты воздушного пространства. 

"FREYJA — это не наступательная система. Это явно оборонная система. Мы думаем о защите, это совершенно другой нарратив, что облегчает его принятие", - отметила Терех.  

Антибаллистическая система FREYJA будет строиться на открытой архитектуре, страны-партнеры смогут использовать собственные технологические компоненты. Но строиться всё будет вокруг украинской разработки – ракеты-перехватчика FP-7.х от Fire Point. Она значительно дешевле аналогов. Этот перехватчик стоит без "сикера" (seeker), то есть головки самонаведения, полмиллиона долларов, а с "сикером" будет стоить 750-800 тысяч, против нескольких миллионов долларов за американский аналог. 

FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалиция14.07.26, 17:07 • 77412 просмотров

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина