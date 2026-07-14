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FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалиция

Киев • УНН

 • 10425 просмотра

Украине есть что предложить европейским партнерам, и проект FREYJA — это не только защита украинского неба, но и ответ на угрозу России для всей Европы.

FREYJA как новое измерение безопасности Украины и Европы: что изменит Антибаллистическая коалиция

Украина и еще 9 европейских стран 13 июля в Париже подписали историческую декларацию об основании Антибаллистической коалиции. О чем именно идет речь, место и роль Украины, а также о том, какое значение это имеет для нашего государства – читайте в материале УНН

"Россия делает последнюю ставку на удары баллистическими ракетами по городам и селам, чтобы сломить наших людей и лишить Украину возможности защищаться. Иранский режим воюет так же. Сотрудничество России и Северной Кореи привело к совершенствованию северокорейских ракет.

Наш расчет таков, что в мире будет больше баллистических ракет. И антибаллистики должно быть как минимум достаточно. Именно этим мы и занимаемся. Европа может стать мировым лидером в производстве высококачественных антибаллистических систем, без политической зависимости", - заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами европейских стран в Париже. 

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Зеленский убежден, что удары вглубь рф и запуск антибаллистической системы защиты FREYJA (вокруг работы над которым и объединились члены Антибаллистической коалиции) – именно то, что заставит российского диктатора владимира путина быстрее сесть за стол переговоров

FREYJA – защита Украины и дополнение европейской системы ПВО 

Вопрос усиления защиты от баллистики назрел не только в Украине, которая находится под непосредственной атакой России. Постепенная эскалация в разных уголках мира, намерения США сократить оборонную поддержку Европы и в целом изменение в подходах к ведению войны (когда, например, относительно недорогие иранские дроны сбивались дорогостоящими ракетами PAC-3 Patriot) – дали понимание необходимости переосмысления собственной защиты. Он должен быть недорогим, массовым и легко масштабироваться. Первыми вынужденно это поняли украинцы. Осознание необходимости изменения подходов к собственной безопасности появилось и у остальных европейских стран. 

"Все видят, что в мире недостаточно антибаллистических возможностей. Соединенные Штаты работают над расширением производства Patriot, а Европа – над расширением производства SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Это сильные системы. Но потребность в защите превышает имеющиеся возможности", - добавил Президент.  

Именно поэтому возникла идея проекта FREYJA, который должен усилить и масштабировать возможности противовоздушной обороны. 

Антибаллистический щит FREYJA будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.x, разработки украинской оборонной компании Fire Point. Уже известно, что в системе будут использоваться радары производства HENSOLDT. Также к разработке, вероятно, присоединятся такие мощные европейские оборонные гиганты, как Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.  

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Из открытых источников известно, что в систему, вероятно, будут включены радары подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.  

Антибаллистическая система FREYJA имеет одно, но очень важное отличие, – в независимости от внешнего контроля. По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.  

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Когда FREYJA начнет сбивать баллистику 

Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYJA в работе

Ранее CEO и CTO украинской компании Fire Point Ирина Терех в комментарии СМИ говорила о том, что первое перехватывание баллистики ракетой FP-7.x планируется осуществить до конца 2027 года. При этом добавив, что это чрезвычайно амбициозная цель. 

Полгода или год, но аналитики соглашаются, что на старт изготовления тех самых ракет к Patriot Украине понадобится гораздо больше времени. Даже если Украина приложит все усилия и преодолеет все бюрократические препоны, а производители задействуют всю свою смекалку – до начала производства может пройти 2, а возможно и 4 года. А время в случае нашего государства – это не только деньги, а прежде всего человеческие жизни. 

Эксперт-международник Дмитрий Левусь убежден, что подписанию декларации об Антибаллистической коалиции предшествовала основательная работа. 

"Подписание декларации и есть на самом деле проявлением той работы, которая длительное время осуществлялась ранее. То есть сейчас мы имеем ситуацию не тогда, когда декларация идет впереди реальной работы, а когда она определенным образом становится такой отметкой того, что уже проделано", - считает Левусь. 

Старт построения новой архитектуры безопасности Европы 

Европейские лидеры, в частности, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, уже неоднократно заявляли о необходимости создания оборонного союза, к которому следует привлечь и Украину. Подобная инициатива уже обсуждалась на уровне руководителей Евросоюза. 

Эксперт Дмитрий Левусь предполагает, что именно совместная работа над проектом FREYJA может дать старт возникновению такого союза. 

"Это один из контуров возможного такого европейского оборонного союза и роста, собственно, европейской оборонной автономии - то, чего так очень долго добивается Трамп", – считает эксперт.

Украина изменила роль с просителя на инициатора изменений. Это стало возможным благодаря активному развитию оборонного сектора и удачным решениям, отвечающим логике ведения современной войны: относительно дешевые и эффективные средства поражения, такие как дроны, начали преодолевать значительные расстояния и поражать цели в глубине территории рф. И в экономическом измерении эти цели стоят значительно дороже стоимости одного БпЛА. 

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"Украина продемонстрировала в течение этого года рост своих возможностей и конкретные удары на системной основе, которые демонстрируют хрупкость россии и ее невозможность победить Украину. Они убеждаются в том, что Украина выгодна для безопасности инвестиций, поскольку она в состоянии поддерживать безопасность на Европейском континенте, именно способности Украины сделали возможными эти преобразования и в отношении Трампа, и в европейском сегменте, в том числе в конкретном проекте FREYJA", - резюмирует Левусь.

FREYJA для Европы - это не замена уже существующих систем, а их дополнение. Как мы уже упоминали, система будет иметь открытую архитектуру, что даст Европе большую автономию и суверенность в вопросах защиты. 

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Юлия Мельник

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