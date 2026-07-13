Президент назвал компании, которые будут работать над созданием противоракетного щита FREYJA

$44.490.0250.860.02
ukenru
15:18 • 8334 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
12:49 • 16916 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
12:01 • 23184 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
11:48 • 30637 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 21260 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
13 июля, 10:40 • 18361 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
13 июля, 10:10 • 17139 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
13 июля, 06:00 • 26882 просмотра
Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
13 июля, 07:24 • 21872 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
13 июля, 05:53 • 28807 просмотра
Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.3м/с
76%
744мм
Популярные новости
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 26790 просмотра
Сибига отреагировал на инцидент в Польше с оскорблениями украинок в автобусеVideo11:12 • 11966 просмотра
Украина получила новые мобильные тренажеры F-16Video12:31 • 12535 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13:28 • 18957 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13:43 • 14784 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13:43 • 14907 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13:28 • 19132 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента11:48 • 30633 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 26933 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 73017 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Германия
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 68186 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 103444 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 102941 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 94454 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 170234 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Техника
Truth Social
Северный поток

Президент назвал компании, которые будут работать над созданием противоракетного щита FREYJA

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что над проектом FREYJA будут работать украинская Fire Point и европейские компании, в частности Thales, HENSOLDT, Saab.

Президент назвал компании, которые будут работать над созданием противоракетного щита FREYJA
Испытания ракеты FP-7.х (кадр из видео)

Помимо украинской оборонной компании Fire Point, разработчика ракеты-перехватчика баллистических целей FP-7.x, над реализацией проекта совместной европейской антибаллистической защиты FREYJA будет работать еще ряд европейских оборонных компаний. Об этом УНН сообщает со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед началом заседания Антибаллистической коалиции. 

"Сегодня к нам присоединились представители FP (Fire Point - ред.), Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Все присутствующие здесь являются частью того, что нам нужно для создания этой системы. Я благодарен компаниям за готовность работать вместе", - заявил Президент. 

Участники Антибаллистической коалиции признают уникальный опыт Украины и планируют обмен технологиями13.07.26, 18:56 • 1228 просмотров

По словам Зеленского,  Украина может обеспечить свою часть – антибаллистическую ракету. 

"Сейчас мы завершаем работу над ней. У других есть радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия. Сегодня на уровне лидеров очень важно политически подтвердить, что FREYJA – это наш совместный проект", - подчеркнул глава государства. 

Контекст 

Сегодня, 13 июля, Украина и лидеры девяти стран Европы – Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании – подписали декларацию о создании Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция). Лидеры европейских стран признали уникальный опыт Украины в противодействии российской агрессии и необходимость усиления обороны Европы. В документах лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны. 

Ранее стало известно, что проект называется FREYJA и будет строиться на базе ракеты-перехватчика, которую разработала украинская оборонная компания Fire Point. 

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA 13.07.26, 16:30 • 2350 просмотров

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман уже приветствовал основание Антибаллистической коалиции, что закладывает начало работы над совместным проектом. 

"Сам факт создания такой коалиции — это начало настоящей субъектности Европы. И важно, что Украина здесь не проситель, а один из десяти соучредителей. Не страна, которую "взяли под зонтик", а государство, без которого этот щит просто невозможен. Мы единственные в Европе, кто прямо сейчас, в реальных условиях, сбивает российские ракеты и дроны. Наш опыт и технологии — это фундамент, на котором выстраивается вся эта архитектура", - написал он в X. 

Штилерман еще раз подчеркнул, что система будет строиться на принципе технологической открытости, который он отстаивает.  

"Не менее важно и то, что в основу коалиции был положен принцип, который я отстаиваю годами: "технологическая открытость" и "суверенные европейские решения". Это прямой сигнал — Европа больше не хочет полностью зависеть от заокеанских поставок и чужих "красных линий". Она строит систему, где все участники открыты друг другу и имеют равный доступ. Не иерархию, в которой кто-то один диктует условия, а партнерство равных", - написал он. 

Как ранее уже объяснял Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Паневропейский противоракетный щит Freyja изначально задумывался как объединяющий европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь помимо ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих. 

Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров13.07.26, 19:25 • 758 просмотров

Еще до подписания декларации о создании Противоракетной коалиции украинская компания Fire Point  подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников известно, что помимо немецких радаров дальнего обнаружения, в систему, вероятно, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point10.07.26, 15:30 • 2780 просмотров

Евгений Царенко

ПолитикаНовости Мира
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина