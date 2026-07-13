Президент назвал компании, которые будут работать над созданием противоракетного щита FREYJA

Испытания ракеты FP-7.х (кадр из видео)

Помимо украинской оборонной компании Fire Point, разработчика ракеты-перехватчика баллистических целей FP-7.x, над реализацией проекта совместной европейской антибаллистической защиты FREYJA будет работать еще ряд европейских оборонных компаний. Об этом УНН сообщает со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед началом заседания Антибаллистической коалиции.

"Сегодня к нам присоединились представители FP (Fire Point - ред.), Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Все присутствующие здесь являются частью того, что нам нужно для создания этой системы. Я благодарен компаниям за готовность работать вместе", - заявил Президент.

Участники Антибаллистической коалиции признают уникальный опыт Украины и планируют обмен технологиями

По словам Зеленского, Украина может обеспечить свою часть – антибаллистическую ракету.

"Сейчас мы завершаем работу над ней. У других есть радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия. Сегодня на уровне лидеров очень важно политически подтвердить, что FREYJA – это наш совместный проект", - подчеркнул глава государства.

Контекст

Сегодня, 13 июля, Украина и лидеры девяти стран Европы – Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании – подписали декларацию о создании Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция). Лидеры европейских стран признали уникальный опыт Украины в противодействии российской агрессии и необходимость усиления обороны Европы. В документах лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что проект называется FREYJA и будет строиться на базе ракеты-перехватчика, которую разработала украинская оборонная компания Fire Point.

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман уже приветствовал основание Антибаллистической коалиции, что закладывает начало работы над совместным проектом.

"Сам факт создания такой коалиции — это начало настоящей субъектности Европы. И важно, что Украина здесь не проситель, а один из десяти соучредителей. Не страна, которую "взяли под зонтик", а государство, без которого этот щит просто невозможен. Мы единственные в Европе, кто прямо сейчас, в реальных условиях, сбивает российские ракеты и дроны. Наш опыт и технологии — это фундамент, на котором выстраивается вся эта архитектура", - написал он в X.

Штилерман еще раз подчеркнул, что система будет строиться на принципе технологической открытости, который он отстаивает.

"Не менее важно и то, что в основу коалиции был положен принцип, который я отстаиваю годами: "технологическая открытость" и "суверенные европейские решения". Это прямой сигнал — Европа больше не хочет полностью зависеть от заокеанских поставок и чужих "красных линий". Она строит систему, где все участники открыты друг другу и имеют равный доступ. Не иерархию, в которой кто-то один диктует условия, а партнерство равных", - написал он.

Как ранее уже объяснял Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.

Паневропейский противоракетный щит Freyja изначально задумывался как объединяющий европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь помимо ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих.

Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров

Еще до подписания декларации о создании Противоракетной коалиции украинская компания Fire Point подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников известно, что помимо немецких радаров дальнего обнаружения, в систему, вероятно, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point