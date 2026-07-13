Участники Антибаллистической коалиции признают уникальный опыт Украины и планируют обмен технологиями

Лидеры стран-участниц Антибаллистической коалиции

Сегодня в Париже Украина и 9 стран Европы подписали декларацию о создании исключительно оборонительной коалиции, в рамках которой будут работать над созданием общей системы противоракетной обороны. В рамках Антибаллистической коалиции страны планируют объединить оборонно-промышленную базу и уже имеющиеся наработки в сфере противовоздушной обороны для создания общей защиты, пишет УНН.

Декларацию, кроме Украины, подписали лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

В документе лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента".

"Мы признаем уникальный опыт Украины, приобретенный в защите от российской агрессии", – говорится в документе.

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Участники Антибаллистической коалиции считают, что защита Европы требует глобального решения интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и преодоления будущих ракетных угроз. Это решение должно быть разработано "благодаря коллективным усилиям, технологической открытости и доверительному промышленному сотрудничеству".

Система должна дополнить существующие системы противоракетной обороны, имеющиеся у стран-участниц.

"Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши исследования и наш операционный опыт, мы стремимся создать общий потенциал противоракетной обороны для Европы и поддерживать соответствующую деятельность, способствующую этому. Мы делаем это не против каких-либо народов, а для защиты наших собственных", - говорится в документе.

Дальнейшими шагами для реализации общей системы противовоздушной защиты должны стать установление общих оперативных требований, совместные технические работы, установление четких механизмов управления и разработка дорожной карты для достижения первых оперативных возможностей. Страны также планируют поддерживать совместную исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

Напомним

Сегодня, 13 июля, в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран посвященная созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым.

Украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь кроме ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих.

Еще до подписания декларации о создании Антибаллистической коалиции украинская компания Fire Point подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point