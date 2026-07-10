Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point

Первый перехват баллистической ракеты с помощью противоракеты FP-7.x в рамках проекта Freyja планируют осуществить до конца 2027 года. Об этом заявила CEO и CTO украинской компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"На сегодня мы завершили тестирование ракеты в виде FP-7.x. Но сейчас идет самая сложная и самая интересная часть интеграции ее в систему. И я буду очень счастлива, если мы осуществим, точнее, я на это надеюсь, и мы планируем осуществить первый перехват до конца 2027 года. Но это чрезвычайно амбициозная цель", – сообщила Ирина Терех в эфире программы "Тема с Мосийчук".

Она добавила, что то, что сейчас пытается сделать компания – это втиснуть ракетную программу длиной 20-30 лет в 2-3 года.

По словам Ирины Терех, во время создания Freyja разработчики сознательно отошли от ряда принципов, которые используются в классических системах противоракетной обороны.

"Freyja нельзя будет выключить дистанционно. Такая функция kill switch есть, например, у Patriot. Мы видели, как Patriot были выключены в Катаре недавно, и все ракеты пролетели над ними. Они ничего не могли сделать. Мы не можем доверять безопасность своего неба системе, у которой есть kill switch", – отметила она.

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Еще одной ключевой особенностью проекта, по словам CEO Fire Point, является открытая архитектура, которая позволяет всем участникам кооперации работать на общей технологической базе.

"Freyja мы строим на открытой архитектуре. Это не значит, что мы выкладываем ее на GitHub, но это значит, что внутри участников кооперации нет проприетарных знаний. Все обмениваются всем для того, чтобы максимально быстро провести интеграцию", – объяснила Ирина Терех.

Такой подход также позволяет проводить взаимный аудит решений и проверять систему на отсутствие потенциальных уязвимостей. Ирина Терех добавила, что к программе Freyja может присоединиться любой производитель, если его решение будет соответствовать единым техническим требованиям и сможет интегрироваться в общую систему.

Она напомнила, что украинская сторона отвечает за создание ракеты-перехватчика, пусковой установки и системную интеграцию комплекса. А международные партнеры поставляют отдельные критически важные компоненты, в частности радары и головки самонаведения.

Fire Point, по словам Ирины Терех, также интегрирует в проект Freyja и других украинских производителей. "Мы пытаемся привлечь туда как можно больше участников, потому что чем больше людей попробуют выполнить это упражнение, тем больше шансов, что мы быстрее придем к успеху и будем иметь альтернативные варианты на случай, если что-то случится с одним из вендоров", – объяснила она.

Ирина Терех также подчеркнула, что одним из главных принципов Freyja является обеспечение технологической независимости партнеров, чтобы система не зависела от политических решений по поставке или использованию вооружения.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время во Франции состоится встреча партнеров антибаллистической коалиции. На встрече будет обсуждаться инициированный Украиной проект защиты от баллистических угроз Freyja.

Представители разных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы.

Кроме того, Fire Point недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что помимо немецких радаров дальнего обнаружения, в систему, вероятно, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

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