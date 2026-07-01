Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проекта

Запуск масштабных международных оборонных программ всегда является длительным процессом, поскольку требует не только технологической кооперации, но и политического консенсуса, финансовых договоренностей, проверок всех участников и высокого уровня взаимного доверия. Именно поэтому реализация панъевропейской антибаллистической программы Freyja, к которой присоединяются ведущие оборонные компании и правительства Европы, закономерно требует времени, пишет УНН.

Украина выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита Freyja. Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

Как рассказали в компании Fire Point, проект Freyja создавался таким образом, чтобы была возможность интегрировать в него компоненты иностранного производства, как, например, радары немецкой компании Hensoldt.

Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freya в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель фактически сохраняют контроль над критическими элементами системы.

"Freyja – это про перехват баллистики. Мы предложили панъевропейский антибаллистический щит на базе нашего перехватчика и на базе открытой архитектуры и программного решения, которое будет доводить до энд-юзера, что никогда это решение не может быть выключено ни заводом-производителем, ни компанией, которая им это продала, ни страной, которая им это продала", - пояснил он.

О готовности присоединиться к антибаллистической программе уже заявила Дания. Также свои намерения принять участие в проекте озвучивали Германия, Франция, Норвегия и Швеция.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский после встречи с лидерами Франции, Германии и Британии в формате "Большой тройки" выразил надежду, что Украине удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией.

"Лондон, Париж, Берлин и другие государства ЕС должны сотрудничать над созданием альтернативы американской версии", - отметил глава государства.

Почему международные оборонные программы движутся медленно

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии УНН подчеркивает, что главным препятствием при реализации масштабных международных проектов становится не технология, а необходимость согласовать интересы большого количества государств.

"Когда начинаются совместные программы, каждая страна сначала ставит вопрос: а зачем это нам? Какая будет наша выгода? Где будет производство? Кто получит больше заказов? Именно вокруг этого и возникают споры", – пояснил он.

По его словам, чем больше участников вовлечено в проект, тем сложнее достичь компромисса.

Отдельным вызовом остается финансирование. "Сразу возникает вопрос: кто должен платить больше? Крупные экономики не всегда готовы финансировать выгоды других стран. Именно это часто становится одной из главных причин затягивания переговоров", – отмечает Жданов.

В то же время он убежден, что такие инициативы все равно реализуются, хотя не всегда в том формате, который был запланирован в начале.

"Я думаю, что этот процесс (проект Freyja – ред.) будет доведен до конца. Возможно, не в рамках всего Европейского Союза, а в формате коалиции государств, которые действительно заинтересованы в создании общей системы противоракетной обороны", – добавил эксперт.

В качестве примера европейской бюрократии он привел процесс принятия общих технических стандартов. Евросоюз более 25 лет согласовывал единый стандарт зарядного разъема для мобильных телефонов. А что касается стандарта обычной электрической розетки, по его словам, консенсуса нет до сих пор.

"Это показывает, насколько сложными могут быть даже технические решения, не говоря уже о масштабных оборонных программах", – отметил Жданов.

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Не только технологии, но и доверие

По словам политического аналитика Руслана Бортника, еще одной сложностью реализации любого масштабного международного оборонного проекта является вопрос доверия между партнерами.

"Здесь вопрос денег и доверия. Доверия, потому что сложные технологии страны развивают десятилетиями. Это передовые технологии, которые обеспечивают им преимущество над другими государствами. Передача таких технологий или их интеграция в один продукт требует максимального доверия между всеми участниками", – пояснил Бортник в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, речь идет не просто о создании нового вооружения, а о формировании нового игрока на мировом рынке систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Такой проект, как Freyja, может претендовать на рынки, где сегодня доминируют американские, российские или китайские производители. Это десятки, возможно, сотни миллиардов долларов. Очевидно, что существует много лоббистов, которые не заинтересованы в появлении нового конкурентного продукта", – указывает Бортник.

По его мнению, именно поэтому любой подобный международный проект неизбежно сопровождается политическим и экономическим сопротивлением.

"Саботажа в таких проектах будет огромное количество. Никто не заинтересован в том, чтобы Украина производила или в кооперации производила такой проект, потому что он будет чрезвычайно конкурентен. И американские, и европейские, и другие производители будут терять деньги. Саботаж будет сопровождать постоянно этот проект", – предполагает Бортник.

Без проверок и аудитов международные проекты невозможны

Кроме политических договоренностей и финансовых переговоров, обязательным условием участия в международных оборонных программах является комплексная проверка всех компаний, которые претендуют на статус партнеров.

Такие проекты предусматривают многоуровневую систему комплаенса, аудитов, проверку структуры собственности, финансовой прозрачности, внутренних процедур управления рисками, систем экспортного контроля и соответствия международным стандартам. Только после прохождения этих процедур компания может получить доступ к совместным технологическим разработкам и интегрироваться в крупные международные программы.

В этом контексте, украинская компания Fire Point, которая является системным интегратором программы Freyja уже прошла независимый аудит одной из компаний "Большой четверки". Кроме того, для участия в международных безопасностных проектах компании проходят дополнительные проверки со стороны правительств государств-партнеров и профильных оборонных структур.

Эксперты сходятся во мнении, что масштабные оборонные проекты никогда не запускаются быстро. Их реализация требует переговоров, согласования политических интересов, финансовых моделей, юридических процедур и проверок всех участников. Именно поэтому длительность подготовки Freyja является только подтверждением масштабности проекта.