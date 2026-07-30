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Под завалами пятиэтажки во Львове обнаружили тело мужчины - ОВА

Киев • УНН

 • 17509 просмотра

Во Львове под завалами пятиэтажки, пострадавшей от ракетного удара, обнаружили тело мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Под завалами пятиэтажки во Львове обнаружили тело мужчины - ОВА

Под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

К сожалению, под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Соболезнования родным 

- сообщил Козицкий.

По словам главы Львовской ОВА, поисково-спасательные работы продолжаются.

Во Львове спасатели достали из-под завалов пятиэтажки 93-летнюю женщину30.07.26, 14:01 • 5196 просмотров

Напомним

Во Львове после российского ракетного удара двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.

Антонина Туманова

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