Под завалами пятиэтажки во Львове обнаружили тело мужчины - ОВА

Под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

К сожалению, под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Соболезнования родным - сообщил Козицкий.

По словам главы Львовской ОВА, поисково-спасательные работы продолжаются.

Во Львове спасатели достали из-под завалов пятиэтажки 93-летнюю женщину

Напомним

Во Львове после российского ракетного удара двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.