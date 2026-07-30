Под завалами пятиэтажки во Львове обнаружили тело мужчины - ОВА
Киев • УНН
Во Львове под завалами пятиэтажки, пострадавшей от ракетного удара, обнаружили тело мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
К сожалению, под завалами пятиэтажки во Львове, пострадавшей от ракетного удара, обнаружено тело мужчины. Соболезнования родным
По словам главы Львовской ОВА, поисково-спасательные работы продолжаются.
Во Львове спасатели достали из-под завалов пятиэтажки 93-летнюю женщину30.07.26, 14:01 • 5196 просмотров
Напомним
Во Львове после российского ракетного удара двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.