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Во Львове спасатели достали из-под завалов пятиэтажки 93-летнюю женщину

Киев • УНН

 • 5196 просмотра

Во Львове спасли 93-летнюю женщину из квартиры на верхнем этаже пятиэтажного дома после российского ракетного удара. Всего удалось спасти 39 человек, ранены 33 человека, среди них трое детей.

Во Львове спасатели достали из-под завалов пятиэтажки 93-летнюю женщину
Фото: ГСЧС Украины

Во Львове спасатели деблокировали из-под завалов жилой пятиэтажки 93-летнюю женщину, которая находилась в квартире на верхнем этаже во время российского ракетного удара. Всего удалось спасти 39 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Пока чрезвычайники разбирали разрушенные конструкции, рядом ждали ее самые родные - сын и невестка. Пожилая женщина была одна в квартире на верхнем этаже жилой 5-этажки, поэтому каждая минута ожидания казалась вечностью. К счастью, женщину удалось спасти. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь

- говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, из-за российских ракетных ударов по Львову, на данный момент травмированы 33 человека, среди них - 3 детей.

В то же время, по словам главы МВД Ивана Выговского, 39 человек спасены.

Из-за удара есть значительные разрушения многоквартирных домов во Львове. Десятки людей пострадали, среди них есть дети. Ранения получили полицейский и спасатель. Разрушены перекрытия между этажами - мы привлекли высотную технику, чтобы эвакуировать жителей. Уже удалось спасти 39 человек. На месте удара работает и мобильный сервисный центр МВД - граждане могут оперативно восстановить утерянные документы

- заявил Иван Выговский.

Сейчас аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются. По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди.

На местах работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим и их родным

- говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

Во Львове после российского ракетного удара двое человек считаются пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали пожилого мужчину, всего пострадали 34 человека.

Алла Киосак

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