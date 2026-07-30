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Под Киевом дети сбросили пакет с водой на коляску с младенцем, родителей наказали

Киев • УНН

 • 13513 просмотра

Двое 14-летних парней в Васильковской общине выбросили из окна седьмого этажа пакет с водой, который попал в коляску с трехмесячным ребенком. Полиция привлекла к административной ответственности матерей несовершеннолетних.

Под Киевом дети сбросили пакет с водой на коляску с младенцем, родителей наказали

Под Киевом дети сбросили с окна седьмого этажа пакет с водой, который попал в коляску с младенцем, правоохранители привлекли к административной ответственности родителей несовершеннолетних, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Инцидент произошел 28 июля в Васильковской территориальной общине. В полицию поступило сообщение от отца о том, что с окна седьмого этажа многоэтажки неизвестные сбросили пакет с водой, который попал в детскую коляску с трехмесячным ребенком. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Обращение зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители установили, что двое 14-летних парней, находясь в гостях у знакомого, решили повторить увиденное в соцсетях. Они наполнили водой два прозрачных пакета и выбросили их из окна дома. Один из пакетов попал в детскую коляску с младенцем.

Медики осмотрели ребенка и вместе с матерью доставили в больницу. 

Сотрудники полиции составили в отношении матерей двух несовершеннолетних парней административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

В Харькове 16-летний парень погиб, выпав из окна 12-го этажа - полиция22.07.26, 18:28 • 4110 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киевская область