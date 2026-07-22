В Харькове 16-летний парень погиб, выпав из окна 12-го этажа - полиция
Киев • УНН
В Салтовском районе Харькова 16-летний парень выпал из окна 12-го этажа и погиб. На момент трагедии он был один в квартире, открыто уголовное производство.
В Харькове из окна 12-го этажа выпал 16-летний парень, от полученных травм он погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова. От полученных травм 16-летний парень погиб. В момент трагедии в квартире потерпевший находился один.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.
Сейчас продолжаются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.
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