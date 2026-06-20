В Киевской области женщина выпала из окна четвертого этажа - полиция проводит проверку

В Бородянке Киевской области женщина употребляла алкогольные напитки в своей квартире, после чего вылезла на подоконник кухни и пыталась добраться до балкона. Не удержавшись, она упала на крышу магазина, а затем на землю. Полиция проводит проверку, сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

19 июня, в 22:12 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Бородянка женщина выпала из окна квартиры четвертого этажа. Правоохранители установили, что 39-летняя местная жительница употребляла алкогольные напитки в своей квартире, после чего вылезла на подоконник кухни и пыталась добраться до балкона. Не удержавшись, она упала на крышу магазина, а затем на землю - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая с серьезными травмами находится в больнице. Сотрудники полиции зарегистрировали сведения в Единый учет заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других происшествиях. Проверка продолжается.

Напомним

В Броварах Киевской области произошло ДТП. В легковом автомобиле ехало 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста. В результате аварии двухлетний ребенок погиб от полученных травм.