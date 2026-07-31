В Польше после падения ракеты активизировалась волна дезинформации, направленная на дискредитацию Украины
Киев • УНН
После падения российской ракеты Х-101 в Польше зафиксированы две кампании дезинформации: против Украины и польского правительства. Эксперты предупреждают о риске усиления общественной поляризации.
После падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве Польши в информационном пространстве Республики Польша зафиксировали две основные кампании дезинформации: одна из них направлена против Украины, другая — против польского правительства. Об этом сообщила агентству PAP руководительница Группы анализа нарративов и фактчекинга польского государственного института NASK Малгожата Шумна, пишет УНН.
Детали
Как отмечает Шумна, первая кампания распространяет ложные утверждения о якобы ответственности Украины за ракетный инцидент. В частности, в социальных сетях распространяются конспирологические версии, что визит Президента Украины Владимира Зеленского накануне в Люблин якобы стал причиной ракетной угрозы для региона.
Она подчеркнула, что такие утверждения не соответствуют действительности и игнорируют главный факт – массированный российский ракетный удар по Украине, во время которого одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. Также в сети распространяются безосновательные заявления о якобы украинской провокации и попытке втянуть Польшу в войну.
Шумна отметила, что эти нарративы противоречат официальной информации польских властей. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что объект, упавший в Люблинском воеводстве, вероятнее всего, является российской крылатой ракетой Х-101.
Второе направление дезинформации касается польских властей. По словам экспертки, в соцсетях распространяются конспирологические утверждения, что правительство якобы намеренно запугивает граждан сообщениями об угрозе и создает атмосферу страха для манипулирования обществом.
Такие нарративы могут ослабить доверие к государственным институтам и затруднить эффективное реагирование на кризисные ситуации
Она также предупредила, что существует высокая вероятность дальнейшего использования этого инцидента российской пропагандой для углубления общественной поляризации.
Экспертка призвала граждан проверять информацию, пользоваться сообщениями официальных государственных органов и медиа, которые осуществляют фактчекинг, а также критически относиться к эмоциональным публикациям в социальных сетях.
Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше31.07.26, 09:38 • 5205 просмотров