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В Польше после падения ракеты активизировалась волна дезинформации, направленная на дискредитацию Украины

Киев • УНН

 • 22301 просмотра

После падения российской ракеты Х-101 в Польше зафиксированы две кампании дезинформации: против Украины и польского правительства. Эксперты предупреждают о риске усиления общественной поляризации.

В Польше после падения ракеты активизировалась волна дезинформации, направленная на дискредитацию Украины

После падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве Польши в информационном пространстве Республики Польша зафиксировали две основные кампании дезинформации: одна из них направлена против Украины, другая — против польского правительства. Об этом сообщила агентству PAP руководительница Группы анализа нарративов и фактчекинга польского государственного института NASK Малгожата Шумна, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Шумна, первая кампания распространяет ложные утверждения о якобы ответственности Украины за ракетный инцидент. В частности, в социальных сетях распространяются конспирологические версии, что визит Президента Украины Владимира Зеленского накануне в Люблин якобы стал причиной ракетной угрозы для региона.

Она подчеркнула, что такие утверждения не соответствуют действительности и игнорируют главный факт – массированный российский ракетный удар по Украине, во время которого одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. Также в сети распространяются безосновательные заявления о якобы украинской провокации и попытке втянуть Польшу в войну.

Шумна отметила, что эти нарративы противоречат официальной информации польских властей. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что объект, упавший в Люблинском воеводстве, вероятнее всего, является российской крылатой ракетой Х-101.

Второе направление дезинформации касается польских властей. По словам экспертки, в соцсетях распространяются конспирологические утверждения, что правительство якобы намеренно запугивает граждан сообщениями об угрозе и создает атмосферу страха для манипулирования обществом.

Такие нарративы могут ослабить доверие к государственным институтам и затруднить эффективное реагирование на кризисные ситуации

- отметила Шумна.

Она также предупредила, что существует высокая вероятность дальнейшего использования этого инцидента российской пропагандой для углубления общественной поляризации.

Экспертка призвала граждан проверять информацию, пользоваться сообщениями официальных государственных органов и медиа, которые осуществляют фактчекинг, а также критически относиться к эмоциональным публикациям в социальных сетях.

Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше31.07.26, 09:38 • 5205 просмотров

Ольга Розгон

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российская пропаганда
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Война в Украине
Х-101
Дональд Туск
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