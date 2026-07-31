Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше

Польские прокуроры в четверг вечером завершили следственные действия на месте падения ракеты в Тарнава-Колонии в Люблинском воеводстве в Польше, следователи изъяли многочисленные фрагменты ракеты и проведут их детальный осмотр в пятницу с участием украинского эксперта, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Марцин Козак, спикер Люблинской прокуратуры, объявил в четверг вечером, что кратер от ракеты засыпан, а территория возвращена владельцу.

Он подвел итог, что во время операций в четверг солдаты Сил территориальной обороны страны прочесывали территорию площадью примерно 3 квадратных километра, "обнаружив многочисленные обломки ракеты, включая компоненты двигателя".

Дальнейшие процессуальные действия запланированы на пятницу, сообщил прокурор, включая осмотр обломков ракеты в штаб-квартире Военной полиции. Украинский эксперт примет участие в расследовании, чтобы помочь польским службам идентифицировать обнаруженный объект. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик подтвердил в четверг вечером, что российская ракета Х-101 упала в Люблинском воеводстве.

Представитель Марцин Козак ранее сообщал, что следователи осматривают место взрыва, кратер диаметром примерно 10 метров и глубиной 5 метров. Они изымали обломки, компоненты ракеты и собирали образцы почвы.

Окружная прокуратура в Люблине, которая расследует дело, сообщила, что ракета, вероятнее всего, была Х-101 и содержала "значительное количество взрывчатого вещества". Военный отдел окружной прокуратуры в Люблине проводит расследование нарушения польского воздушного пространства и причины падения.

В публикации, опубликованной позже на английском языке, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что ракета нарушила польское воздушное пространство и упала в 50 км от Люблина. "Ракета была вооружена. Очень вероятно, что она была российской. Я хотел бы поблагодарить всех лидеров ЕС и НАТО за их солидарность и готовность помочь", – написал Туск.

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Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сослался на пост Туска в своем сообщении. "Все больше доказательств, собранных Военной полицией, подтверждают, что российская ракета Х-101 упала на землю", – написал он.

Ранее, во время пресс-конференции на месте события, Туск объявил, что "все элементы того, что произошло с российской и украинской сторон", будут тщательно расследованы, как и "все элементы реагирования государства, чтобы еженедельно, ежемесячно наши действия совершенствовались".

Туск также подчеркнул, что он поддерживает связь с большинством европейских лидеров. Он отметил, что Соединенные Штаты и Украина выразили заинтересованность в участии в расследовании. Премьер-министр также заверил, что он поддерживает связь с президентом Польши Каролем Навроцким по этому вопросу и что "нет никаких перспектив для каких-либо трудностей в сотрудничестве между всеми государственными институтами".

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