Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше

$45.540.1351.250.19
ukenru
07:28 • 7136 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 11192 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 10812 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 16972 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
02:53 • 25125 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 22783 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 23015 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 25204 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 24806 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
4 ноября, 19:38 • 21758 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник4 ноября, 23:16 • 5200 просмотра
Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасовPhoto4 ноября, 23:47 • 12032 просмотра
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США03:25 • 10874 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением04:28 • 9550 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 8998 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 11201 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 9410 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 10815 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 40041 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 38316 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 3000 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 3346 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 15623 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 18899 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 35178 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Хранитель
Шахед-136
СВИФТ

Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше

Киев • УНН

 • 5205 просмотра

Польские следователи изъяли многочисленные обломки ракеты, упавшей в Люблинском воеводстве. Осмотр фрагментов состоится в пятницу с участием украинского эксперта.

Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше

Польские прокуроры в четверг вечером завершили следственные действия на месте падения ракеты в Тарнава-Колонии в Люблинском воеводстве в Польше, следователи изъяли многочисленные фрагменты ракеты и проведут их детальный осмотр в пятницу с участием украинского эксперта, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Марцин Козак, спикер Люблинской прокуратуры, объявил в четверг вечером, что кратер от ракеты засыпан, а территория возвращена владельцу.

Он подвел итог, что во время операций в четверг солдаты Сил территориальной обороны страны прочесывали территорию площадью примерно 3 квадратных километра, "обнаружив многочисленные обломки ракеты, включая компоненты двигателя".

Дальнейшие процессуальные действия запланированы на пятницу, сообщил прокурор, включая осмотр обломков ракеты в штаб-квартире Военной полиции. Украинский эксперт примет участие в расследовании, чтобы помочь польским службам идентифицировать обнаруженный объект. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик подтвердил в четверг вечером, что российская ракета Х-101 упала в Люблинском воеводстве.

Представитель Марцин Козак ранее сообщал, что следователи осматривают место взрыва, кратер диаметром примерно 10 метров и глубиной 5 метров. Они изымали обломки, компоненты ракеты и собирали образцы почвы.

Окружная прокуратура в Люблине, которая расследует дело, сообщила, что ракета, вероятнее всего, была Х-101 и содержала "значительное количество взрывчатого вещества". Военный отдел окружной прокуратуры в Люблине проводит расследование нарушения польского воздушного пространства и причины падения.

В публикации, опубликованной позже на английском языке, премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что ракета нарушила польское воздушное пространство и упала в 50 км от Люблина. "Ракета была вооружена. Очень вероятно, что она была российской. Я хотел бы поблагодарить всех лидеров ЕС и НАТО за их солидарность и готовность помочь", – написал Туск.

Туск о нарушении воздушного пространства Польши: европейские лидеры на связи30.07.26, 12:25 • 4801 просмотр

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш позже сослался на пост Туска в своем сообщении. "Все больше доказательств, собранных Военной полицией, подтверждают, что российская ракета Х-101 упала на землю", – написал он.

Ранее, во время пресс-конференции на месте события, Туск объявил, что "все элементы того, что произошло с российской и украинской сторон", будут тщательно расследованы, как и "все элементы реагирования государства, чтобы еженедельно, ежемесячно наши действия совершенствовались".

Туск также подчеркнул, что он поддерживает связь с большинством европейских лидеров. Он отметил, что Соединенные Штаты и Украина выразили заинтересованность в участии в расследовании. Премьер-министр также заверил, что он поддерживает связь с президентом Польши Каролем Навроцким по этому вопросу и что "нет никаких перспектив для каких-либо трудностей в сотрудничестве между всеми государственными институтами".

В Польше объяснили, почему не смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-10131.07.26, 06:37 • 23870 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Х-101
НАТО
Европейский Союз
Владислав Косиняк-Камыш
Дональд Туск
Соединённые Штаты
Украина
Польша