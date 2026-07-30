Туск о нарушении воздушного пространства Польши: европейские лидеры на связи

$45.670.1351.060.01
ukenru
10:30 • 4050 просмотра
Из-за атак РФ снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях — Минэнерго
09:59 • 6724 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 18169 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
06:33 • 17233 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
05:44 • 26097 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
05:04 • 32414 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
4 ноября, 04:38 • 25171 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
4 ноября, 03:16 • 23937 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
4 ноября, 02:37 • 22903 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
4 ноября, 01:55 • 17954 просмотра
Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
4 ноября Украина и партнеры проведут в Брюсселе переговоры по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению — Умеров4 ноября, 00:55 • 18067 просмотра
Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результатыPhoto4 ноября, 01:27 • 24631 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 24129 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 16401 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 21391 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 43544 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 49932 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 61746 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 82231 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 90400 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Джей Ди Вэнс
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 12512 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 21479 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 11899 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 16470 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 24200 просмотра
Актуальное
The New York Times
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Financial Times
Дипломатка

Туск о нарушении воздушного пространства Польши: европейские лидеры на связи

Киев • УНН

 • 4801 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о контактах с европейскими лидерами в связи с нарушением воздушного пространства страны ракетой во время атаки РФ на Украину. Лидеры выразили полную солидарность и готовность помочь.

Туск о нарушении воздушного пространства Польши: европейские лидеры на связи

Европейские лидеры на связи с премьер-министром Польши Дональдом Туском после нарушения воздушного пространства Польши во время атаки рф на Украину, о чём Туск сообщил в X, пишет УНН.

Я поддерживаю связь с европейскими лидерами по поводу нарушения польского воздушного пространства. Все они заявили о полной солидарности и готовности оказать любую помощь

- написал Туск.

Туск также сообщил о пребывании "в постоянном контакте с президентом Республики Польша и командованием НАТО".

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий указал, что "президент Республики Польша Кароль Навроцкий получает постоянную информацию о нарушении воздушного пространства Польши в ночное время".

"С раннего утра президент поддерживает связь с премьер-министром Дональдом Туском и вице-премьер-министром и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Бюро национальной безопасности постоянно контактирует с соответствующими командованиями Вооружённых сил Польши и задействованными службами. Дежурная оперативная служба Бюро национальной безопасности получает отчёты, в частности, от Оперативного командования видов Вооружённых сил и Центра правительственной безопасности. Мы ожидаем точную и детальную информацию относительно всего хода инцидента. Представитель Бюро национальной безопасности направляется на место происшествия", - сказано в заявлении.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнёров и международные организации о последствиях этой атаки.

Польша была готова сбить ракету после залёта на территорию страны во время атаки рф на Украину, заявил Туск, добавив, что "всё указывает на то, что мы имеем дело с баллистической ракетой Х-101, российской".

Оперативное командование Вооружённых сил Польши (DORSZ) сообщило, что в 3:40 утра по местному времени в четверг в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект. Истребитель F-16 был поднят в воздух для разведки и перехвата объекта. В 3:46 утра по местному времени объект исчез, а вероятное место его падения было расположено вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. 

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Х-101
НАТО
Дональд Туск
Украина
Польша