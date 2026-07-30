Туск о нарушении воздушного пространства Польши: европейские лидеры на связи

Европейские лидеры на связи с премьер-министром Польши Дональдом Туском после нарушения воздушного пространства Польши во время атаки рф на Украину, о чём Туск сообщил в X, пишет УНН.

Я поддерживаю связь с европейскими лидерами по поводу нарушения польского воздушного пространства. Все они заявили о полной солидарности и готовности оказать любую помощь - написал Туск.

Туск также сообщил о пребывании "в постоянном контакте с президентом Республики Польша и командованием НАТО".

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий указал, что "президент Республики Польша Кароль Навроцкий получает постоянную информацию о нарушении воздушного пространства Польши в ночное время".

"С раннего утра президент поддерживает связь с премьер-министром Дональдом Туском и вице-премьер-министром и министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Бюро национальной безопасности постоянно контактирует с соответствующими командованиями Вооружённых сил Польши и задействованными службами. Дежурная оперативная служба Бюро национальной безопасности получает отчёты, в частности, от Оперативного командования видов Вооружённых сил и Центра правительственной безопасности. Мы ожидаем точную и детальную информацию относительно всего хода инцидента. Представитель Бюро национальной безопасности направляется на место происшествия", - сказано в заявлении.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101, нарушив воздушное пространство НАТО, пересекла границу Польши ночью во время массированного удара россии по Украине, Украина информирует всех партнёров и международные организации о последствиях этой атаки.

Польша была готова сбить ракету после залёта на территорию страны во время атаки рф на Украину, заявил Туск, добавив, что "всё указывает на то, что мы имеем дело с баллистической ракетой Х-101, российской".

Оперативное командование Вооружённых сил Польши (DORSZ) сообщило, что в 3:40 утра по местному времени в четверг в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект. Истребитель F-16 был поднят в воздух для разведки и перехвата объекта. В 3:46 утра по местному времени объект исчез, а вероятное место его падения было расположено вблизи города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.