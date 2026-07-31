Экс-нардепа будут судить за самовольное занятие земли и строительство на берегу Днепра

Фото: Киевская городская прокуратура

Соломенская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего народного депутата VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Фигуранта обвиняют в самовольном занятии земельных участков и незаконном строительстве дома в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины. Как установило следствие, в период с 2008 по 2017 годы обвиняемый, действуя по предварительному сговору со своим отцом, без соответствующих решений органов государственной власти самовольно занял смежные земельные участки в Днепровском районе города Киева площадью более 0,3 га.

Обвиняемые возвели вокруг забор, чем ограничили доступ других людей к самовольно занятым территориям и воде. На одном из этих участков в 2012 году построили дом площадью 103 кв. м. При этом участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы. Самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где любое строительство и установка ограждений запрещены законом - говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до трех лет или более.

Напомним

Закарпатская областная прокуратура продолжает устанавливать всех должностных лиц, причастных к незаконному использованию 226 гектаров государственного леса для резиденции, известной как "дача Медведчука".