Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский

Противоракетная система FREYJA, над запуском которой Украина будет работать совместно с еще девятью европейскими странами, дополнит и усилит антибаллистические возможности Украины и Европы. Это, вместе с ударами по российской экономике, которые наносят украинские дроны, заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"Я благодарен Президенту Макрону за организацию и проведение первого заседания Европейской Антибаллистической коалиции. Также благодарю советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь. Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", - написал Президент Зеленский по итогам встречи лидеров стран, присоединившихся к созданию Антибаллистической системы.

Глава государства подчеркнул, что сильные антибаллистические возможности уничтожат последний аргумент российского диктатора – баллистические ракеты.

"Сильные и достаточные антибаллистические возможности нужны, чтобы закончить войну России против Украины. Они не менее важны, чем дип- или мидлстрайки по российской экономике войны или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбития российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", – написал Зеленский.

Контекст

Сегодня, 13 июля, Украина и лидеры девяти стран Европы – Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании – подписали декларацию о создании Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция). Лидеры европейских стран признали уникальный опыт Украины в противодействии российской агрессии и необходимость усиления обороны Европы. В документах лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что проект называется FREYJA и будет строиться на базе ракеты-перехватчика, которую разработала украинская оборонная компания Fire Point.

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA

Ракета уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.

Как объяснил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, теперь ракету следует интегрировать с другими компонентами будущей системы.

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь помимо ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих.

Еще до подписания декларации о создании Антибаллистической коалиции украинская компания Fire Point подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point