Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров

$44.490.0250.860.02
ukenru
15:18 • 8352 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
12:49 • 16941 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
12:01 • 23201 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
11:48 • 30658 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 21277 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
13 июля, 10:40 • 18367 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
13 июля, 10:10 • 17142 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
13 июля, 06:00 • 26884 просмотра
Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
13 июля, 07:24 • 21874 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
13 июля, 05:53 • 28809 просмотра
Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.3м/с
76%
744мм
Популярные новости
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 26790 просмотра
Сибига отреагировал на инцидент в Польше с оскорблениями украинок в автобусеVideo11:12 • 11966 просмотра
Украина получила новые мобильные тренажеры F-16Video12:31 • 12535 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13:28 • 18957 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13:43 • 14784 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13:43 • 14928 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13:28 • 19157 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента11:48 • 30654 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 26952 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 73026 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Германия
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 68194 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 103455 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 102952 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 94465 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 170244 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Техника
Truth Social
Северный поток

Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Президент Зеленский заявил, что совместная система FREYJA усилит оборону Украины и Европы. Он считает, что это вместе с ударами по экономике РФ заставит Путина сесть за переговоры.

Зеленский ожидает, что запуск противоракетной системы FREYJA заставит Путина сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский

Противоракетная система  FREYJA, над запуском которой Украина будет работать совместно с еще девятью европейскими странами, дополнит и усилит антибаллистические возможности Украины и Европы. Это, вместе с ударами по российской экономике, которые наносят украинские дроны, заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН

"Я благодарен Президенту Макрону за организацию и проведение первого заседания Европейской Антибаллистической коалиции. Также благодарю советников по вопросам национальной безопасности и руководителей оборонных компаний, которые сегодня собрались здесь. Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", - написал Президент Зеленский по итогам встречи лидеров стран, присоединившихся к созданию Антибаллистической системы. 

Глава государства подчеркнул, что сильные антибаллистические возможности уничтожат последний аргумент российского диктатора – баллистические ракеты. 

"Сильные и достаточные антибаллистические возможности нужны, чтобы закончить войну России против Украины. Они не менее важны, чем дип- или мидлстрайки по российской экономике войны или активные операции на передовой. Чем больше средств для сбития российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", – написал Зеленский. 

Контекст 

Сегодня, 13 июля, Украина и лидеры девяти стран Европы – Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании – подписали декларацию о создании Интегрированной коалиции по вопросам противоракетной обороны (Антибаллистическая коалиция). Лидеры европейских стран признали уникальный опыт Украины в противодействии российской агрессии и необходимость усиления обороны Европы. В документах лидеры признали рост баллистической угрозы и "значение оборонного потенциала для безопасности европейского континента". Лидеры объявили о начале создания исключительно оборонной коалиции по вопросам противоракетной обороны. 

Ранее стало известно, что проект называется FREYJA и будет строиться на базе ракеты-перехватчика, которую разработала украинская оборонная компания Fire Point. 

Fire Point представила антибаллистическую ракету FP-7.x, на базе которой будет строиться FREYJA 13.07.26, 16:30 • 2350 просмотров

Ракета уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.  

Как объяснил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, теперь ракету следует интегрировать с другими компонентами будущей системы. 

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь помимо ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих. 

Еще до подписания декларации о создании Антибаллистической коалиции украинская компания Fire Point  подписала соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже  существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja – в независимости от внешнего контроля. Он пояснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point10.07.26, 15:30 • 2780 просмотров

Юлия Мельник

ПолитикаНовости Мира
Fire Point
Денис Штилерман
Война в Украине
Владимир Путин
MIM-104 Patriot
Эмманюэль Макрон
Дания
Франция
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
Европа
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина