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Враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках

Киев • УНН

 • 6304 просмотра

В Прилуках Черниговской области враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты". Сотрудники и клиенты не пострадали, находясь в укрытии.

Враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках

Вечером в понедельник, 3 августа, враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

Отмечается, что сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. "Новая почта" компенсирует оценочную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с клиентами для уточнения деталей возмещения

- пообещали в "Новой почте".

Там добавили, что уже перестроили логистические пути, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Напомним

31 июля российская атака разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.

Удар рф по "Новой почте" в Винницкой области: пострадавших уже 9, среди них работники31.07.26, 13:20 • 2851 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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