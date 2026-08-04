Вечером в понедельник, 3 августа, враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

Отмечается, что сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. "Новая почта" компенсирует оценочную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с клиентами для уточнения деталей возмещения - пообещали в "Новой почте".

Там добавили, что уже перестроили логистические пути, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Напомним

31 июля российская атака разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.

Удар рф по "Новой почте" в Винницкой области: пострадавших уже 9, среди них работники