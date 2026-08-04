Враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках
Киев • УНН
В Прилуках Черниговской области враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты". Сотрудники и клиенты не пострадали, находясь в укрытии.
Вечером в понедельник, 3 августа, враг уничтожил грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
Отмечается, что сотрудники и клиенты находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. "Новая почта" компенсирует оценочную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с клиентами для уточнения деталей возмещения
Там добавили, что уже перестроили логистические пути, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.
Напомним
31 июля российская атака разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве. Работники находились в укрытиях, поэтому погибших и пострадавших нет.
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