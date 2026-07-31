Удар рф по "Новой почте" в Винницкой области: пострадавших уже 9, среди них работники

Количество раненых в результате российского удара по "Новой почте" в Винницкой области увеличилось — известно о 9 пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Винницкой области: пострадали 9 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 750 кв. м. Тушение огня осложнялось угрозой повторных атак. На месте также работают саперы ГСЧС - указали в ГСЧС.

Перед этим глава Винницкой ОВА Наталья Заболотна указывала, что "количество пострадавших в результате попадания в Новую Почту в Винницкой области увеличилось до 8. Трое в реанимации, из них один — тяжелой степени. Еще пятеро человек получили легкие повреждения".

рф атаковала отделение "Новой почты" в Винницкой области, пятеро раненых

В самой компании сообщили, что "в течение последних суток в результате серии вражеских ударов уничтожено отделение Новой почты в Винницкой области, а также сортировочный терминал в Днепропетровской области". "Враг прибег к очередной атаке на гражданскую инфраструктуру. Так, из-за возгорания соседних складских помещений, пострадало отделение Новой почты в городе Гайсин. Двое работников получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. Также уничтожен сортировочный терминал в Днепропетровской области. Однако сотрудники находились в укрытиях и не пострадали. Продолжается ликвидация последствий", - указали в "Новой почте".

Детальная информация о поврежденном грузе, как отмечается, будет установлена в ближайшее время. "Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - говорится в заявлении.