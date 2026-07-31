Удар рф по "Новой почте" в Винницкой области: пострадавших уже 9, среди них работники
Киев • УНН
Российский удар по "Новой почте" в Винницкой области привел к 9 пострадавшим, трое в реанимации. Компания сообщила об уничтожении отделения и сортировочного терминала.
Количество раненых в результате российского удара по "Новой почте" в Винницкой области увеличилось — известно о 9 пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Винницкой области: пострадали 9 человек. Спасатели ликвидировали пожар на площади более 750 кв. м. Тушение огня осложнялось угрозой повторных атак. На месте также работают саперы ГСЧС
Перед этим глава Винницкой ОВА Наталья Заболотна указывала, что "количество пострадавших в результате попадания в Новую Почту в Винницкой области увеличилось до 8. Трое в реанимации, из них один — тяжелой степени. Еще пятеро человек получили легкие повреждения".
рф атаковала отделение "Новой почты" в Винницкой области, пятеро раненых31.07.26, 10:52 • 3102 просмотра
В самой компании сообщили, что "в течение последних суток в результате серии вражеских ударов уничтожено отделение Новой почты в Винницкой области, а также сортировочный терминал в Днепропетровской области". "Враг прибег к очередной атаке на гражданскую инфраструктуру. Так, из-за возгорания соседних складских помещений, пострадало отделение Новой почты в городе Гайсин. Двое работников получили ранения. Их жизни ничего не угрожает. Также уничтожен сортировочный терминал в Днепропетровской области. Однако сотрудники находились в укрытиях и не пострадали. Продолжается ликвидация последствий", - указали в "Новой почте".
Детальная информация о поврежденном грузе, как отмечается, будет установлена в ближайшее время. "Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Новая почта уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - говорится в заявлении.