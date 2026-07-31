рф атаковала отделение "Новой почты" в Винницкой области, пятеро раненых

Фото: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

россия нанесла удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области, 5 человек ранены, сообщила в пятницу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.

Враг нанес удар по отделению Новой Почты в Винницкой области. На данный момент - 5 раненых - сообщила Заболотная.

По данным главы ОВА, 19-летний парень - средней степени тяжести, 4 человека - легкой.

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