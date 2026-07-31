рф атаковала отделение "Новой почты" в Винницкой области, пятеро раненых
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по отделению Новой Почты в Винницкой области. В результате атаки пострадали пятеро человек, один человек имеет ранение средней тяжести.
Фото: t.me/NataliaZabolotna_VinODA
россия нанесла удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области, 5 человек ранены, сообщила в пятницу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.
Враг нанес удар по отделению Новой Почты в Винницкой области. На данный момент - 5 раненых
По данным главы ОВА, 19-летний парень - средней степени тяжести, 4 человека - легкой.
В Винницкой области россияне атаковали инфраструктуру, известно о пострадавшем31.07.26, 10:19 • 3901 просмотр