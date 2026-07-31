В Винницкой области россияне атаковали инфраструктуру, известно о пострадавшем

Винницкая область подверглась атаке рф, есть попадание в гражданскую инфраструктуру и предварительно один пострадавший, сообщила в пятницу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.

Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, 1 человек пострадал - написала Заболотная.

россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 195