В Винницкой области россияне атаковали инфраструктуру, известно о пострадавшем
Киев • УНН
Враг атаковал Винницкую область, нанеся удар по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадал один человек.
Винницкая область подверглась атаке рф, есть попадание в гражданскую инфраструктуру и предварительно один пострадавший, сообщила в пятницу глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях, пишет УНН.
Виннитчина под воздушной атакой врага. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, 1 человек пострадал
россия атаковала Украину 255 дронами, обезвредили 19531.07.26, 08:16 • 4047 просмотров