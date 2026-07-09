Штилерман объяснил, от чего зависит скорость реализации противоракетной защиты FREYJA

Денис Штилерман (Коллаж: LIGA.net с использованием искусственного интеллекта)

Достигнутые между Украиной и европейскими партнерами договоренности открыли путь к получению украинской оборонной компанией Fire Point технической документации на различные составляющие будущей антибаллистической системы FREYJA, которая будет строиться на базе украинской ракеты-перехватчика FP-7.x. Но процесс реализации требует времени. От чего он зависит, в интервью Liga.net рассказал сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, передает УНН.

По его словам, европейцы поняли важность реализации антибаллистического проекта.

"Сейчас у нас очень быстро движется весь бюрократический аппарат. Все понимают важность этого проекта. Там на раскачку ушел год, но сейчас – это мы бежим. Уже подписаны меморандумы с кучей стран. Последний был подписан министрами обороны Германии и Украины. Это основание, чтобы нам начали передавать техническую документацию различных составляющих: радаров, головок самонаведения, даталинков. И чтобы мы начали его интегрировать в свой перехватчик", - сказал Штилерман, добавив, что европейские компании тоже начали реагировать быстрее.

Главный конструктор Fire Point подчеркнул, что ракета-перехватчик, которую они разработали, уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.

Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видео

"Дальше – все зависит от скорости интеграции наших европейских партнеров", - пояснил Штилерман.

По его словам, в процессе интеграции всех элементов системы может возникнуть необходимость доработок.

"И пока мы не начнем интегрироваться, мы ничего не можем сказать. Пока у нас не будет доступа к технической документации, мы не знаем. Возможно, возникнет потребность какой-то модернизации, или "допиливания" ГСН (головка самонаведения - ред.), или радара", - пояснил Штилерман.

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA

В то же время, по его словам, процесс интеграции может также затормозить из-за такого фактора, как отпуска.

"Но у нас через месяц наступает пора отпусков. Я очень-очень-очень переживаю, что все застопорится на целый месяц", - заметил Штилерман.

По его словам, в Европе до сих пор до конца не осознали необходимость изменений в оборонной сфере перед вызовами современной войны.

"Они не понимают, что Украина – это такая тонкая грань, которая их отделяет от разрушения. Потому что сейчас российская армия и украинская армия – это две единственные армии в мире, которые умеют воевать и имеют опыт современной войны. Если, не дай бог, что-то случится с нами, Европой россияне пройдут, как нож сквозь масло, им ничего не смогут противопоставить. И я когда вижу как Европа тратит десятки миллиардов евро на покупку танков, которые никогда не доедут и не сделают выстрел, который попадет во врага на поле боя - это бессмыслица", - сказал Штилерман.

Антибаллистический щит FREYJA

Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики, которые уже прошли испытания. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щит

Также система требует, в частности, интеграции инфракрасной головки самонаведения (IIR) и радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению. Кроме того, для развертывания полноценной системы противовоздушной защиты необходимы, в частности, система передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центр командования и управления. Все эти составляющие должны предоставить европейские компании.