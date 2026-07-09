Штилерман объяснил, от чего зависит скорость реализации противоракетной защиты FREYJA

$44.480.0350.690.19
ukenru
10:55 • 382 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залога
08:52 • 5088 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
08:35 • 15043 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
06:58 • 18222 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
05:53 • 19253 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 23464 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 35080 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
8 июля, 21:27 • 30087 просмотра
Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полицияVideo
8 июля, 20:13 • 26876 просмотра
Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировалVideo
Эксклюзив
8 июля, 15:03 • 30608 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
39%
742мм
Популярные новости
Дроны ночью атаковали нефтебазы в Твери и Ставропольском крае РФ - СМИVideo9 июля, 01:58 • 13218 просмотра
Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW9 июля, 02:33 • 20489 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 27520 просмотра
Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей08:00 • 11547 просмотра
35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов КрымаVideo09:51 • 7004 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 38947 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 43530 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 89373 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 124366 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 143444 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Луганская область
Сорокино (Краснодон)
Азовское море
Украина
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 27676 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 113076 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 104939 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 99942 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 139913 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Штилерман объяснил, от чего зависит скорость реализации противоракетной защиты FREYJA

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Ракета-перехватчик FP-7.x уже протестирована, но процесс интеграции с другими системами зависит от скорости европейцев.

Штилерман объяснил, от чего зависит скорость реализации противоракетной защиты FREYJA
Денис Штилерман (Коллаж: LIGA.net с использованием искусственного интеллекта)

Достигнутые между Украиной и европейскими партнерами договоренности открыли путь к получению украинской оборонной компанией Fire Point технической документации на различные составляющие будущей антибаллистической системы FREYJA, которая будет строиться на базе украинской ракеты-перехватчика FP-7.x.  Но процесс реализации требует времени. От чего он зависит, в интервью Liga.net рассказал сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, передает УНН

По его словам, европейцы поняли важность реализации антибаллистического проекта. 

"Сейчас у нас очень быстро движется весь бюрократический аппарат. Все понимают важность этого проекта. Там на раскачку ушел год, но сейчас – это мы бежим. Уже подписаны меморандумы с кучей стран. Последний был подписан министрами обороны Германии и Украины. Это основание, чтобы нам начали передавать техническую документацию различных составляющих: радаров, головок самонаведения, даталинков. И чтобы мы начали его интегрировать в свой перехватчик", - сказал Штилерман, добавив, что европейские компании тоже начали реагировать быстрее. 

Главный конструктор Fire Point  подчеркнул, что ракета-перехватчик, которую они разработали, уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. 

Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видео03.06.26, 17:12 • 62189 просмотров

"Дальше – все зависит от скорости интеграции наших европейских партнеров", - пояснил Штилерман. 

По его словам, в процессе интеграции всех элементов системы может возникнуть необходимость доработок. 

"И пока мы не начнем интегрироваться, мы ничего не можем сказать. Пока у нас не будет доступа к технической документации, мы не знаем. Возможно, возникнет потребность какой-то модернизации, или "допиливания" ГСН (головка самонаведения - ред.), или радара", - пояснил Штилерман. 

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA04.06.26, 13:10 • 117351 просмотр

В то же время, по его словам, процесс интеграции может также затормозить из-за такого фактора, как отпуска. 

"Но у нас через месяц наступает пора отпусков. Я очень-очень-очень переживаю, что все застопорится на целый месяц", - заметил Штилерман.

По его словам, в Европе до сих пор до конца не осознали необходимость изменений в оборонной сфере перед вызовами современной войны. 

"Они не понимают, что Украина – это такая тонкая грань, которая их отделяет от разрушения. Потому что сейчас российская армия и украинская армия – это две единственные армии в мире, которые умеют воевать и имеют опыт современной войны. Если, не дай бог, что-то случится с нами, Европой россияне пройдут, как нож сквозь масло, им ничего не смогут противопоставить. И я когда вижу как Европа тратит десятки миллиардов евро на покупку танков, которые никогда не доедут и не сделают выстрел, который попадет во врага на поле боя - это бессмыслица", - сказал Штилерман.

Антибаллистический щит FREYJA

Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики, которые уже прошли испытания. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щит16.06.26, 16:35 • 63916 просмотров

Также система требует, в частности, интеграции инфракрасной головки самонаведения (IIR) и радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению. Кроме того, для развертывания полноценной системы противовоздушной защиты необходимы, в частности, система передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центр командования и управления. Все эти составляющие должны предоставить европейские компании. 

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии