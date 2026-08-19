NASA показало кратер на Луне после падения обломка ракеты SpaceX

NASA опубликовала снимки нового ударного кратера на Луне, который образовался после неконтролируемого падения верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9 5 августа. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Верхняя ступень ракеты врезалась в лунную поверхность на скорости около 8700 км/ч. Аппарат массой примерно 4900 кг оставался на орбите после запуска двух лунных посадочных модулей в январе 2025 года.

Снимки места удара сделал лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA 11 и 12 августа. Для этого инженерам пришлось изменить ориентацию аппарата, чтобы его камеры зафиксировали участок во время пролёта на высоте около 97 км над поверхностью.

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По данным NASA, диаметр нового кратера составляет около 18 метров, а его глубина, вероятно, не превышает 3 метров. Вокруг него видны полосы из пыли и обломков, выброшенных во время столкновения.

Это лишь второй известный случай неконтролируемого падения созданного человеком объекта на Луну. В 2022 году на обратной стороне спутника образовался двойной кратер после падения обломка ракеты, который связывали с китайской космической программой.

Падение Falcon 9 также привлекло внимание к проблеме космического мусора и безопасности будущих миссий на Луну. В SpaceX заявили, что компания работает над более ответственным обращением с оборудованием после завершения космических миссий.

Отработанная ступень ракеты SpaceX врезалась в Луну и подняла облако пыли