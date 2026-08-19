NASA показала кратер на Місяці після падіння уламка ракети SpaceX

NASA опублікувала знімки нового ударного кратера на Місяці, який утворився після неконтрольованого падіння верхнього ступеня ракети SpaceX Falcon 9 5 серпня. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

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Верхній ступінь ракети врізався в місячну поверхню на швидкості близько 8700 км/год. Апарат масою приблизно 4900 кг залишався на орбіті після запуску двох місячних посадкових модулів у січні 2025 року.

Знімки місця удару зробив місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA 11 та 12 серпня. Для цього інженерам довелося змінити орієнтацію апарата, щоб його камери зафіксували ділянку під час прольоту на висоті близько 97 км над поверхнею.

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За даними NASA, діаметр нового кратера становить близько 18 метрів, а його глибина, ймовірно, не перевищує 3 метрів. Навколо нього видно смуги з пилу та уламків, які були викинуті під час зіткнення.

Це лише другий відомий випадок неконтрольованого падіння створеного людиною об'єкта на Місяць. У 2022 році на зворотному боці супутника утворився подвійний кратер після падіння уламка ракети, який пов'язували з китайською космічною програмою.

Падіння Falcon 9 також привернуло увагу до проблеми космічного сміття та безпеки майбутніх місій на Місяць. У SpaceX заявили, що компанія працює над відповідальнішим поводженням із обладнанням після завершення космічних місій.

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