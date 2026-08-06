Отработанная ступень ракеты SpaceX врезалась в Луну и подняла облако пыли

Отработавшая вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая более года дрейфовала в космосе, врезалась в поверхность Луны, подняв облако пыли. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Столкновение произошло утром 6 августа. Объект массой около 4 тонн, который в январе 2025 года доставил к Луне посадочный модуль Firefly Aerospace, врезался в поверхность спутника Земли на скорости около 8690 км/ч. Космические аппараты не смогли зафиксировать момент удара с близкого расстояния, однако его последствия зафиксировали астрономы.

Европейская южная обсерватория сообщила, что Очень большой телескоп в Чили обнаружил спектральные следы газообразных натрия и лития, которые наблюдались в течение 5–10 минут после столкновения.

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Мы можем подтвердить, что телескоп обнаружил спектральные линии газообразных натрия и лития в ударном шлейфе, которые сохранялись в течение 5–10 минут после удара — сообщил представитель Европейской южной обсерватории.

По словам астронома Карла Шмидта, натрий, вероятно, происходит из лунного грунта, тогда как литий мог попасть в шлейф из самой ракеты.

В SpaceX заявили, что столкновение не было запланированным. Из-за особенностей миссии вторая ступень Falcon 9 не вернулась в атмосферу Земли, а осталась на окололунной траектории, которую впоследствии изменили солнечная активность и гравитационные силы. По данным Reuters, NASA и SpaceX уже обсуждают способы предотвращения подобных инцидентов в будущем, в частности с учетом предстоящих лунных миссий программы Artemis.

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