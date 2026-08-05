Вторая ступень ракеты SpaceX упадёт на Луну и врежется в кратер Эйнштейна
Киев • УНН
Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в поверхность Луны утром в среду. Удар произойдёт в кратере Эйнштейна, что поможет изучить структуру и состав поверхности спутника.
Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, оставшаяся в космосе после запуска в январе прошлого года, должна врезаться в поверхность Луны утром в среду. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA, пишет УНН.
Детали
Речь идет о второй ступени ракеты-носителя, которая доставила к Луне два космических аппарата. Первая ступень после запуска успешно вернулась на Землю, тогда как вторая из-за воздействия солнечной активности и гравитации оказалась на траектории столкновения со спутником Земли.
В NASA подчеркнули, что эта ситуация не представляет никакой угрозы для Земли. В то же время агентство планирует исследовать место будущего удара.
Столкновение поможет изучить поверхность Луны
Ожидается, что вторая ступень ракеты массой почти 4 тысячи килограммов врежется в ударный кратер Эйнштейна.
По текущим оценкам, удар ракетной ступени может выбросить каменистый материал на расстояние до 805 километров от места удара
По словам ученых, столкновение не будет видно невооруженным глазом, а вспышка от удара продлится лишь около секунды, поэтому даже телескопами его будет сложно зафиксировать.
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В то же время исследователи надеются, что удар поможет получить новые данные о структуре и составе поверхности Луны.
По данным CNN, это станет вторым известным случаем падения ракетной ступени на Луну. Предыдущий инцидент произошел в 2022 году, когда в поверхность спутника врезалась ступень китайской ракеты.
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