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Вторая ступень ракеты SpaceX упадёт на Луну и врежется в кратер Эйнштейна

Киев • УНН

 • 4539 просмотра

Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в поверхность Луны утром в среду. Удар произойдёт в кратере Эйнштейна, что поможет изучить структуру и состав поверхности спутника.

Вторая ступень ракеты SpaceX упадёт на Луну и врежется в кратер Эйнштейна

Вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, оставшаяся в космосе после запуска в январе прошлого года, должна врезаться в поверхность Луны утром в среду. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA, пишет УНН.

Детали

Речь идет о второй ступени ракеты-носителя, которая доставила к Луне два космических аппарата. Первая ступень после запуска успешно вернулась на Землю, тогда как вторая из-за воздействия солнечной активности и гравитации оказалась на траектории столкновения со спутником Земли.

В NASA подчеркнули, что эта ситуация не представляет никакой угрозы для Земли. В то же время агентство планирует исследовать место будущего удара.

Столкновение поможет изучить поверхность Луны

Ожидается, что вторая ступень ракеты массой почти 4 тысячи килограммов врежется в ударный кратер Эйнштейна.

По текущим оценкам, удар ракетной ступени может выбросить каменистый материал на расстояние до 805 километров от места удара

– отметил профессор астрономии и физики Университета Западного Онтарио Пол Вигерт.

По словам ученых, столкновение не будет видно невооруженным глазом, а вспышка от удара продлится лишь около секунды, поэтому даже телескопами его будет сложно зафиксировать.

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В то же время исследователи надеются, что удар поможет получить новые данные о структуре и составе поверхности Луны.

По данным CNN, это станет вторым известным случаем падения ракетной ступени на Луну. Предыдущий инцидент произошел в 2022 году, когда в поверхность спутника врезалась ступень китайской ракеты.

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Степан Гафтко

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