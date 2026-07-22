Space X запустила ракету Falcon 9 с аппаратом для технического обслуживания спутников

Во вторник, 21 июля, ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту испытательный аппарат для технического обслуживания спутников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Ракета стартовала в 17:15 по восточному летнему времени (21:15 по Гринвичу) с космодрома "Кейп-Канаверал" в штате Флорида.

SpaceX назвала запуск MRV-MEV, поскольку на орбиту вывели робот-аппарат Mission Robotic Vehicle и три модуля Mission Extension Pods (MEP). Управление этими космическими аппаратами осуществляла компания SpaceLogistics, дочерняя компания аэрокосмического гиганта Northrop Grumman из штата Вирджиния

Также в компании сообщили, что новая миссия будет направлена на продление срока эксплуатации таких спутников.

Аппарат MRV оснащен двумя роботизированными манипуляторами длиной 10 футов (3 метра) каждый, изготовленными Лабораторией военно-морских исследований США. С помощью этих манипуляторов он прикрепит модули MEP — первые три, когда-либо запущенные, — к трем отдельным спутникам на геостационарной орбите (GEO)