Space X запустила ракету Falcon 9 с аппаратом для технического обслуживания спутников
Киев • УНН
В компании сообщили, что новая миссия будет направлена на продление срока эксплуатации таких спутников.
Во вторник, 21 июля, ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту испытательный аппарат для технического обслуживания спутников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Детали
Ракета стартовала в 17:15 по восточному летнему времени (21:15 по Гринвичу) с космодрома "Кейп-Канаверал" в штате Флорида.
SpaceX назвала запуск MRV-MEV, поскольку на орбиту вывели робот-аппарат Mission Robotic Vehicle и три модуля Mission Extension Pods (MEP). Управление этими космическими аппаратами осуществляла компания SpaceLogistics, дочерняя компания аэрокосмического гиганта Northrop Grumman из штата Вирджиния
Также в компании сообщили, что новая миссия будет направлена на продление срока эксплуатации таких спутников.
Аппарат MRV оснащен двумя роботизированными манипуляторами длиной 10 футов (3 метра) каждый, изготовленными Лабораторией военно-морских исследований США. С помощью этих манипуляторов он прикрепит модули MEP — первые три, когда-либо запущенные, — к трем отдельным спутникам на геостационарной орбите (GEO)
Рекорд SpaceX по повторному использованию ракет составляет 36 полетов, установленный в начале этого месяца во время запуска ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink компании.
Напомним
Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт на сумму 2,29 миллиарда долларов на создание защищенной высокоскоростной сети спутниковой связи для соединения военных датчиков и платформ вооружения по всему миру.