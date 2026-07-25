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SpaceX Starship

SpaceX успешно запустила Starship и впервые вывела на орбиту 20 новейших спутников Starlink

Киев • УНН

 • 1962 просмотра

SpaceX совершила 13-й испытательный полёт Starship, выведя на орбиту 20 спутников нового поколения Starlink. Корабль успешно приводнился в Индийском океане, а ускоритель упал в Мексиканский залив.

SpaceX успешно запустила Starship и впервые вывела на орбиту 20 новейших спутников Starlink

Компания SpaceX осуществила 13-й испытательный полет ракеты Starship, в ходе которого впервые вывела на орбиту 20 спутников нового поколения Starlink. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Запуск состоялся с космодрома компании на юге Техаса. Полет длился около часа и завершился приводнением космического корабля в Индийском океане, где он некоторое время оставался на плаву.

По данным AP, перед запуском SpaceX заменила шесть из 33 двигателей первой ступени после того, как предыдущую попытку пришлось отменить из-за технической неисправности. Во время нового полета все двигатели успешно запустились, однако ускоритель не смог выполнить контролируемое возвращение и упал в Мексиканский залив.

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В то же время сам космический корабль продолжил полет и последовательно вывел на орбиту 20 спутников Starlink на высоте около 200 км, после чего вошел в атмосферу и совершил мягкое приводнение в Индийском океане.

NASA следило за испытанием

Как отмечает AP, запуск стал важным этапом программы NASA Artemis, поскольку агентство планирует использовать Starship в качестве лунного посадочного модуля для будущих полетов на Луну.

Я с нетерпением жду того, чему мы научимся в этой миссии

– заявил администратор NASA Джаред Айзекман.

Во время миссии новые спутники Starlink успешно установили лазерную связь с уже работающими аппаратами на орбите. Кроме того, SpaceX испытала усовершенствованный теплозащитный экран Starship, оснащенный датчиками для сбора данных во время входа в атмосферу.

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Степан Гафтко

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