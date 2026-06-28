Маск планирует запустить собственный мобильный сервис Starlink в США – FT
Киев • УНН
SpaceX Илона Маска планирует выйти на рынок мобильной связи США с собственным сервисом Starlink. Компания рассматривает продажу мобильных контрактов напрямую клиентам, конкурируя с операторами.
Компания SpaceX Илона Маска планирует выйти на американский рынок мобильной связи с собственным сервисом Starlink и напрямую конкурировать с крупнейшими операторами страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
По информации издания, президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время встреч с инвесторами сообщила, что компания рассматривает запуск розничного мобильного сервиса Starlink для потребителей в США, а также возможность создания собственной наземной сети мобильной связи.
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В настоящее время SpaceX сотрудничает с телекоммуникационными компаниями, в частности T-Mobile, предоставляя им доступ к своей спутниковой сети. Однако новый проект позволит компании самостоятельно продавать мобильные контракты клиентам.
Аналитики отмечают, что реализация такого проекта потребует значительных инвестиций и развития собственной инфраструктуры, однако в случае успеха SpaceX сможет существенно расширить источники доходов и уменьшить зависимость от партнеров среди мобильных операторов.
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