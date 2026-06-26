SpaceX прокладывает газопровод Starpipe для ускорения запусков ракет Starship

Компания SpaceX планирует уже в следующем месяце начать строительство 13-километрового газопровода Starpipe к своему космодрому Starbase в штате Техас. Новая инфраструктура должна обеспечить бесперебойную поставку жидкого метана для ракет Starship и позволит существенно увеличить количество запусков, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно документам, поданным в Техасскую железнодорожную комиссию, трубопровод планируют ввести в эксплуатацию до 26 января. В настоящее время для одного запуска Starship необходимо около 2,4 млн литров жидкого метана, который доставляют сотнями автоцистерн. Такая схема не соответствует планам компании по резкому увеличению интенсивности полетов.

SpaceX хочет самостоятельно обеспечивать себя топливом

По данным Reuters, Starpipe может стать лишь первым этапом более масштабной стратегии компании. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания рассматривает строительство собственной топливной инфраструктуры, а также возможность добычи природного газа и производства ракетного топлива.

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Starship является ключевым проектом SpaceX для будущих полетов на Луну и Марс, развития спутниковой сети Starlink и запуска новых космических аппаратов. После 12 испытательных запусков компания Илона Маска планирует в перспективе увеличить их количество с десятков до сотен, а впоследствии и тысяч в год.

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