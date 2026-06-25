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Инвестор SpaceX заявил о неизбежном появлении центров обработки данных для ИИ на орбите

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Генеральный партнер Andreessen Horowitz Дэвид Джордж заявил, что после ввода в эксплуатацию Starship появятся орбитальные центры обработки данных для ИИ. Он описал их как "стойки с графическими процессорами размером с самолет в космосе".

Инвестор SpaceX заявил о неизбежном появлении центров обработки данных для ИИ на орбите

Орбитальные центры обработки данных могут стать следующим этапом развития искусственного интеллекта после ввода в эксплуатацию ракеты Starship компании SpaceX. Такое мнение высказал генеральный партнер инвесткомпании Andreessen Horowitz и инвестор SpaceX Дэвид Джордж, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Джорджа, ключевую роль играет возможность быстрого повторного использования Starship, что позволит выводить на орбиту большие вычислительные мощности. Он описал будущие системы как "стойки с графическими процессорами размером с самолет в космосе".

Как минимум, орбитальные центры обработки данных будут дополнительными мощностями, которые можно будет иметь в космосе в дополнение к тем, что мы имеем на Земле

- сказал Джордж.

Он отметил, что наземные центры обработки данных сталкиваются с растущими ограничениями, поэтому в будущем экономические условия могут способствовать развитию космической инфраструктуры. В то же время Starship, которая считается самой мощной ракетой из когда-либо созданных, пока продолжает испытания. Во время последнего полета в мае ракета вывела на орбиту макеты спутников, но коммерческие полезные нагрузки система еще не доставляла.

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Степан Гафтко

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