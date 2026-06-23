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Акции SpaceX колеблются около отметки в $2 трлн после трехдневного обвала

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Акции SpaceX показали колебания на открытии торгов после трехдневной распродажи, обрушившей рыночную капитализацию компании более чем на 600 миллиардов долларов. Компания готовится впервые выпустить облигации инвестиционного класса для финансирования кампании заимствований в сфере искусственного интеллекта.

Акции SpaceX колеблются около отметки в $2 трлн после трехдневного обвала

Акции SpaceX показали колебания на открытии торгов во вторник после трехдневной распродажи, которая обрушила рыночную капитализацию компании, возглавляемой Илоном Маском и занимающейся ракетостроением и спутниковыми технологиями, более чем на 600 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Акции упали на 3,9%, ненадолго опустившись ниже уровня в 150 долларов, на котором они открылись во время своего дебюта на торгах в начале этого месяца. Волатильность происходит на фоне масштабной распродажи акций технологических и других компаний с высоким потенциалом роста, и это падение может привести к тому, что рыночная капитализация компании опустится ниже 2 триллионов долларов, указывает издание.

Компания готовится впервые выпустить облигации инвестиционного класса для финансирования масштабной кампании заимствований в рамках своих амбиций в области искусственного интеллекта.

IPO SpaceX делает Маска первым в мире триллионером12.06.26, 09:05 • 4638 просмотров

После рекордного IPO на 75 миллиардов долларов на прошлой неделе и первоначального роста, энтузиазм по поводу акций, находившихся в центре розничного ажиотажа на спекулятивных торгах в космической отрасли и сфере искусственного интеллекта, начал угасать. На Уолл-стрит растут опасения, что ставки на ИИ становятся перегретыми, и южнокорейские акции во вторник упали на 10% из-за падения акций производителей микросхем, пишет издание.

В целом SpaceX потеряла более 600 миллиардов долларов после падения в течение трех сессий подряд. Падение акций на 16% в понедельник привело к потере около 400 миллиардов долларов, что стало вторым по величине однодневным падением за историю наблюдений. Больше только падение акций Nvidia Corp. примерно на 590 миллиардов долларов, произошедшее в прошлом году.

Компания SpaceX, официально называемая Space Exploration Technologies Corp., стремится привлечь не менее 20 миллиардов долларов за счет размещения облигаций, став последней крупной технологической компанией, которая обратилась к инвесторам для расширения своей деятельности в сфере ИИ.

Запланированный выпуск облигаций является очень необычным на рынке высококачественных облигаций, где инвесторы обычно одалживают деньги известным компаниям, которые производят автомобили или продают страхование жизни, замечает издание. SpaceX не была прибыльной, и, согласно аналитической записке S&P Global Ratings, опубликованной на прошлой неделе, ожидается, что компания будет тратить средства до 2029 года.

Кроме того, SpaceX также заключила многомиллиардное соглашение о предоставлении вычислительных ресурсов стартапу Reflection AI, разрабатывающему ИИ, сообщила компания в понедельник.

Даже с учетом недавних потерь акции SpaceX все еще показывали рост примерно на 10% по сравнению с ценой первичного публичного размещения в 135 долларов.

Также во вторник Susquehanna Financial начала аналитическое сопровождение акций с нейтральной оценкой и целевой ценой в 170 долларов. Эта целевая цена предполагает потенциальный рост примерно на 10% по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник.

В настоящее время шесть компаний, отслеживаемых Bloomberg, рекомендуют покупать акции, а две, включая Susquehanna, дают рекомендации "держать". Одна компания рекомендует "продавать". Средняя целевая цена составляет около 227 долларов, что предполагает потенциальную доходность примерно на 47% выше цены закрытия торгов в понедельник, пишет издание.

После выхода SpaceX на биржу её акции опередили Tesla по темпам роста19.06.26, 00:38 • 3750 просмотров

Юлия Шрамко

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