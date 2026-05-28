Один из ведущих инвесторов SpaceX заявил о неизбежном слиянии компании с Tesla
Питер Диамандис считает слияние SpaceX и Tesla вопросом времени для консолидации контроля Маска. Это позволит объединить наземную и космическую инфраструктуру.
Ранний инвестор SpaceX Питер Диамандис заявил, что слияние SpaceX и Tesla после IPO является «лишь вопросом времени». Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television, пишет УНН.
По словам Диамандиса, объединение компаний позволит Илону Маску консолидировать контроль над своим бизнесом. Он отметил, что в SpaceX Маск обладает суперправами голоса, которых ему не хватает в Tesla, где он сталкивался с претензиями акционеров относительно управления компанией и компенсаций.
Я говорю это не как вопрос «если», а лишь как вопрос «когда» эти компании объединятся
Диамандис считает, что объединение SpaceX и Tesla создаст глобальную инфраструктуру на земле и в космосе.
Это даст Маску возможность работать со всей этой инфраструктурой
Bloomberg отмечает, что SpaceX готовится к IPO, которое может стать одним из крупнейших в истории. Издание также напоминает, что Маск ранее уже обсуждал возможность подобной сделки, в частности до объединения SpaceX с компанией xAI.
