SpaceX построит для США военную сеть спутниковой связи за $2,29 млрд

Киев • УНН

 • 2952 просмотра

Космические силы США и SpaceX создадут сеть SDN Backbone за 2,29 млрд долларов. Система обеспечит мгновенную связь между датчиками и оружием для ПРО.

Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт на сумму 2,29 миллиарда долларов на создание защищенной высокоскоростной сети спутниковой связи для соединения военных датчиков и платформ вооружения по всему миру, сообщило ведомство во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение о нетрадиционном контракте с фиксированной ценой охватывает сеть передачи космических данных (SDN) Backbone, отказоустойчивую сетевую архитектуру, обеспечивающую высокоскоростную передачу данных с низкой задержкой для военных.

Космические силы США заявили, что поставщик должен предоставить полностью работоспособный прототип к концу 2027 года.

Среди других функций, SDN будет обеспечивать каналы связи для интеграции и передачи данных от датчиков предупреждения и слежения за ракетами к перехватчикам практически в режиме реального времени — возможность, которая рассматривается как основная для инициативы администрации Трампа по противоракетной обороне "Золотой купол" (Golden Dome).

"SDN Backbone использует лучшие достижения коммерческих инноваций и обеспечивает прочный фундамент для выполнения задач SDN — огромное преимущество и способствующий фактор для наших бойцов", — сказал полковник Космических сил США Райан Фрейзер, и.о. руководителя программы закупок.

SDN Backbone является расширенной группировкой спутников на низкой околоземной орбите (pLEO), которая расширит сеть спутников, предоставляющих услуги связи по всему миру, заявили в Пентагоне. Она будет работать совместно с транспортным уровнем (Transport Layer) Агентства космических разработок США (Space Development Agency), формируя единую архитектуру, обеспечивающую передачу критически важных данных для текущих и будущих миссий Министерства обороны США.

Космические силы США заявили, что планируют определить дополнительных подрядчиков для строительства спутников и других элементов сети в течение лета.

