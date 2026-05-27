Пентагон и SpaceX не поделили деньги за Starlink во время войны с Ираном

Между Пентагоном и компанией SpaceX Илона Маска возникла напряженность из-за стоимости использования спутниковой сети Starlink для американских военных операций против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы Пентагона, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, после того как американские дроны-камикадзе LUCAS, управляемые через Starlink, начали активно применяться в войне, руководство SpaceX заявило, что военные платят слишком мало за доступ к сети.

В компании утверждают, что Пентагон платил около 5 тысяч долларов за терминал, хотя фактически использовал услуги уровня, которые стоят примерно 25 тысяч долларов в месяц.

Споры касаются не только дронов, но и планов обеспечения иранских граждан спутниковой связью в обход правительственных ограничений. По словам источников Reuters, SpaceX и Пентагон также не могут прийти к согласию относительно тарифов на прямую спутниковую мобильную связь через Starlink.

В Пентагоне настаивают, что цена в 25 тысяч долларов рассчитана для самолетов, а не для дронов-камикадзе, которые пользуются сетью лишь короткое время. В то же время SpaceX заявляет, что условия работы дронов больше соответствуют авиационному уровню сервиса.

Reuters отмечает, что конфликт вокруг Starlink подчеркивает растущую зависимость американских военных от SpaceX накануне возможного IPO компании.

