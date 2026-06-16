Freyja выходит на финальный этап: подписано соглашение об интеграции немецких радаров Hensoldt в европейский антибаллистический щит

Немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja. Немецкая компания и украинский производитель дальнобойного вооружения Fire Point подписали соответствующее соглашение на полях одной из крупнейших выставок вооружения Eurosatory-2026 в Париже, передает корреспондент УНН.

Немецкая компания Hensoldt является одним из ведущих европейских производителей высокотехнологичных радарных систем и уже давно сотрудничает с Украиной. В частности, радиолокационные станции TRML-4D, которые используются в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, продемонстрировали высокую эффективность при отражении российских воздушных атак.

В прошлом году компания объявила о масштабном расширении производства, поэтому ожидается, что начиная со следующего года Hensoldt сможет выпускать около тысячи радаров в год. Это будет одним из самых высоких показателей среди производителей подобного оборудования.

Как рассказали в компании Fire Point, проект Freyja создавался таким образом, чтобы была возможность интегрировать в него различные типы радаров, в том числе и немецкого производства. Радарные системы, по которым подписано соглашение, — это многофункциональный TRML-4D, способный одновременно обнаруживать и сопровождать более 1500 целей на дальности до 250 километров, а также SPEXER 2000 3D MkIII, предназначенный для обнаружения и классификации наземных, морских и воздушных целей на малых высотах.

Сейчас мы начнем его (немецкий радарный комплекс — ред.) объединять с нашей ракетой, с ситуационным центром, и получать команду от него, от нашей ракеты, направлять в зону, где уже сикер ракеты сможет перехватить баллистику — сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман после подписания меморандума с немецким производителем.

Подключение к Freyja немецких радарных комплексов – один из главных этапов создания полноценной системы ПВО, способной защитить Европу от баллистики. После этого проект сможет перейти к этапу испытаний и завершению создания антибаллистического щита.

В Fire Point отметили, что все компании, с которыми они сотрудничают, проходят несколько этапов проверки. Это и KYC-верификация (обязательная процедура проверки личности, которую используют банки, финтех-компании), это проверка через уполномоченные органы, проверка сотрудников компании и систем и способов обмена информацией, чек по конфиденциальности и некоторые другие процедуры, которые являются стандартными в сфере военного производства.

Основой системы Freyja является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле, их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

В Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Если Украина построит на базе своих перехватчиков панъевропейский антибаллистический щит — это позволит обеспечить Украине свой оборонный бюджет только продажей лицензий на эти перехватчики — рассказал Денис Штилерман.

По словам Дениса Штилермана, компания демонстрирует, что Украина сейчас уже не только получает помощь от партнеров, но и уже стала неотъемлемой частью европейской стратегии безопасности. "Мы можем производить какие-то достаточно сложные вещи в очень большом количестве. И мы очень быстро продвигаемся, поэтому мы предлагаем на совершенно новых принципах организовать европейскую безопасность по поводу, например, антибаллистического щита", — рассказал Штилерман.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Freyja также может получить шведские радары Saab Giraffe 4A и Giraffe 8A, а также французские дальнобойные радары Thales Ground Master 400. Будут ли использоваться в системе исключительно решения Hensoldt, пока неизвестно.

Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щита