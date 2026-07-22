В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot

Решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине разрешение на производство ракет для ЗРК Patriot вызвало немалую реакцию в обществе и среди экспертов. Но пока в процессе запуска производства этих ракет больше неизвестного. Какую именно лицензию получит Украина? Где будет развернуто производство? И главное – когда возможен его запуск? Какие ответы есть на эти и другие вопросы о производстве ракет для Patriot для Украины, читайте в материале УНН.

Практически сразу после заявления Трампа о том, что Украина получит лицензии на изготовление ракет, появилась информация, что оборонная компания Lockheed Martin, которая и производит эти ракеты, поддержала решение о предоставлении нашей стране лицензий.

"Мы ожидаем, что к концу 2026 года наша украинская команда будет иметь техническую возможность производить американские ракеты", – заявил тогда же Президент Украины Владимир Зеленский.

Важность решения американских партнеров, в условиях, когда россия делает ставку на применение баллистики по мирным украинским городам, трудно переоценить. Patriot является надежным и проверенным средством противодействия баллистическим ракетам. Однако ракеты PAC являются дефицитным и дорогостоящим товаром. В год производится чуть более 600 ракет. А по оценкам экспертов, только за 5 дней иранского конфликта американские войска и силы стран Персидского залива использовали около 800 ракет. Украина же ежегодно нуждается не менее чем в 2000 тысяч таких перехватчиков. Почему такое количество? Ответ на это УНН дал военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, обычно для сбития баллистики используется не одна ракета PAC-3, а две-три: один пуск – это 70-процентная вероятность сбития, два пуска повышают вероятность до 90%, три – до 95%.

После появления информации о предоставлении Украине лицензий возник вопрос: что именно будет подпадать под нее. В частности, получит ли наша страна разрешение на производство более простых PAC-2 GEM-T от Raytheon, или на производство PAC-3 MSE от Lockheed Martin. Источники, на которые ссылалось в частности издание Kyiv Independent, указывали, что речь идет все же о более современных PAC-3. На данный момент кроме США разрешение на производство таких ракет имеет только Япония.

Опыт Японии

В 2006 году Токио заключил соглашение на производство ракет-перехватчиков Patriot на мощностях Mitsubishi Heavy Industries. Сначала программа охватывала PAC-2 CRI (впоследствии замененный на PAC-3 MSE). Примечательно, что для налаживания серийного производства потребовалось около двух лет. Однако японское производство так и не было полностью локализованным – критические компоненты, в частности головки самонаведения производства Boeing, до сих пор поставляются из США. Ежегодное производство ракет - чуть более 20 штук. И поставки их в другие страны не предусмотрены.

Еще одна страна, получившая лицензию, - Германия. Но пока речь идет о производстве только PAC-2 GEM-T. И здесь примечательный момент, что MBDA Deutschland и Raytheon договорились о развертывании совместного производства еще в 2022 году, а завод должен заработать только в сентябре этого года, первые же ракеты ожидаются в 2027-м. Украина уже претендует на первые партии ракет. Однако их количество не удовлетворяет наши нынешние потребности – постепенно завод планирует выйти на мощность в 180 перехватчиков в год.

Кроме Германии частичную локализацию получила Польша

В 2018 году польской промышленности доверили производство боковых маневровых двигателей для ракеты PAC-3 MSE. Однако производственную линию сертифицировали только в сентябре 2025 года, а первый заказ поступил через семь лет после первоначального соглашения. Польша только сейчас приближается к решению о более широкой лицензии на производство полностью ракеты PAC-3 MSE.

Большинство экспертов предполагают, что Украина получит лицензию на производство PAC-3. Однако уточняют, что фактически речь идет о сборке ракет из иностранных комплектующих.

"Лицензия на сборку ракет из комплектующих, которые производятся подрядчиками. Это сложное изделие, и нам дают право на сборку всех элементов в конечное изделие", - объясняет экономический эксперт Олег Пендзин.

Кстати, компаний-подрядчиков, производящих компоненты для ракеты, около 400.

О времени, бюрократии и производственных мощностях

Итак, сколько времени потребуется для начала производства ракет. Ответ на этот вопрос упирается в несколько факторов. Первый - фактическое получение лицензий и предоставление технической документации. Второй, вытекающий из первого, - бюрократия. Даже учитывая, что Украина значительно упростила многие процессы для получения формальных разрешений на начало производства того или иного вооружения - в данном конкретном случае речь идет о совместном производстве, к которому будут так или иначе причастны и производители из других стран. Третий - нехватка комплектующих. Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований в Осло, предполагает, что украинский завод сможет производить 200-300 перехватчиков в год. Эта цифра далека от необходимых 2000 перехватчиков при нынешней интенсивности российских атак. Еще один фактор – наличие специалистов, которых нужно обучить.

Но все же важнейшим фактором является наличие производственных мощностей, которые должны быть сертифицированы. И здесь есть два варианта: завод в Украине или в Европе. Звучали мнения, что, собственно, на заводе в Германии развернут линию по производству ракет именно для Украины. Высказывается в пользу этой идеи и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Почему Германия - потому что есть опыт производства ракет PAC-2, этой же линейки, но с другими тактико-техническими характеристиками. Соответственно, если есть опыт производства антибаллистики (причем по лицензии Соединенных Штатов), есть безопасные условия, есть промышленная база, то все эти плюсы играют в пользу версии того, что производство будет расположено на территории Европы, чтобы исключить уничтожение предприятия российской стороной. Второе, есть соответствующие технологии, есть научная база, есть производственная база, есть подготовленные кадры, то есть не нужно их готовить, не нужно создавать с нуля, уже есть отработанный сам процесс. То есть понимание функционала. И это дает возможность как раз ускоренного выпуска уже PAC-3", - заявил он в комментарии УНН.

В случае, если производство решат осуществлять в Германии, то, как считают эксперты, его старта придется ждать год. А кроме того, сама ракета имеет длительный производственный цикл - до 24 месяцев.

Если же производство все же решат начать в Украине? Очевидно, что нужен завод, который должен быть максимально защищен. Нужны подготовленные кадры. Нужно наладить поставки всех необходимых компонентов. По оптимистичным прогнозам экспертов, на это уйдет 2-3 года, по более пессимистичным - до 6. Понятно, что у Украины нет столько времени.

Есть ли альтернатива?

"Когда у вас есть полный спектр угроз, вам нужно много разных инструментов", – говорит эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако.

Аналитики предлагают искать не столько альтернативу, а дополнение. То есть не отказываться от производства ракет к Patriot или получения готовых изделий от партнеров, а дополнять другими средствами. К наиболее эффективным альтернативам американскому комплексу относятся обновленная франко-итальянская система SAMP/T NG, или же еще один комплекс производства США THAAD. Но и здесь мы упираемся не только во время, но и в нехватку таких систем и ракет к ним. Еще одна альтернатива – украинская ракета FP-7.x, разработки компании Fire Point. Именно этот перехватчик должен стать основной ракетой европейской антибаллистической системы Freyja.

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Сейчас ракета прошла летные испытания на максимальных ускорениях. В дальнейшем ее нужно интегрировать с другими компонентами, которые предоставляют европейские партнеры. А это, в частности, командные пункты, радары, а также головка самонаведения. Система будет разворачиваться на уже существующих средствах, единственный важный момент – их интеграция. После подписания Президентом Украины и лидерами еще 9 европейских стран совместной декларации об Антибаллистической коалиции, этот процесс должен ускориться.

"Это будет совместный продукт, потому что есть не одна головка, а две головки самонаведения, которые могут быть использованы. Есть куча радаров, которые могут быть использованы. Куча командных центров. И мы просто делаем на открытой архитектуре. Некоторые страны, например, не желают покупать в других странах командные центры, если у них есть свои. Хорошо, мы открыты, давайте интегрироваться. Давайте ваши проприетарные протоколы (протоколы, ограничивающие совместимость продуктов разных производителей - ред.) открывайте, мы будем в них интегрироваться, и всё", - пояснил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

Также FP-7.x очевидно требует менее длительного цикла производства, чем PAC-3, а как заявил Штилерман – Fire Point готов делиться технологиями, чтобы производство перехватчика масштабировалось. Кроме того, эта ракета значительно дешевле аналогов. Перехватчик от Fire Point стоит без "сикера" (seeker), то есть головки самонаведения, полмиллиона долларов, а с "сикером" будет стоить 750-800 тысяч, против нескольких миллионов долларов.

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"Даже если мы будем запускать десять ракет, которые будут значительно дешевле, – это будет экономически выгоднее", – объясняет эксперт Алексей Гетьман, и добавляет: важно, чтобы европейцы сейчас были готовы содействовать Украине в изготовлении подобных относительно дешёвых решений в большом количестве.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что надеется на украинскую баллистику значительно больше, чем на то, что быстро запустится процесс сборки PAC-3. В самой же компании Fire Point рассчитывают на первые перехваты до конца 2027 года.