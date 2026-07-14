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Зеленский направил послание о санкциях против России и о европейской противоракетной обороне после ночной атаки РФ

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ, в ходе которой было выпущено 135 дронов и 10 ракет, в том числе баллистических. Он подчеркнул необходимость принятия 21-го пакета санкций ЕС и договоренностей по европейской противоракетной обороне.

Зеленский направил послание о санкциях против России и о европейской противоракетной обороне после ночной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку РФ с применением баллистики, подчеркнув необходимость принятия 21-го пакета санкций ЕС против России, а также важность договоренностей с партнерами по европейской антибаллистике, пишет УНН.

Детали

"Этой ночью россияне выпустили по нашим городам и общинам 135 дронов и 10 ракет разных типов, и большинство – баллистика. Из-за ударов в Харьковской области ранены семь человек, среди них ребенок. Повредили обычные жилые дома, АЗС и инфраструктуру железной дороги. В Черниговской области ранены три человека. Россияне повредили жилой дом и объекты энергосети, из-за этого тысячи семей остались без света. Сейчас ведутся ремонтные работы, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроснабжение. Поврежден многоквартирный дом в Запорожье", - указал Зеленский в соцсетях.

Он отметил также, что "баллистикой россияне ударили по Киеву. В столице повреждено 16 объектов, среди них обычная школа и предприятие. Также били по критической инфраструктуре в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской и Одесской областях".

Давления на Россию должно быть больше. Нельзя терять время, и уже на этой неделе стоит принять 21-й санкционный пакет ЕС. Каждый день задержки санкционных решений означает дополнительное время для России, чтобы подготовиться к санкциям. Все компоненты – чипы, микросхемы, товары двойного назначения – все, чем Россия пользуется, чтобы затягивать войну и бить по людям, должно быть остановлено. 

- отметил Зеленский.

Президент также указал:

И наши договоренности с партнерами по европейской антибаллистике – это то, что действительно может добавить безопасности для наших людей. Надо двигаться вместе – каждая компания и каждая страна должны быть настоящими защитниками жизни. Совместных возможностей достаточно, и вместе мы можем построить действительно надежную защиту для Украины и всей Европы. Благодарю всех, кто помогает

Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики 13.07.26, 20:13 • 41258 просмотров

Напомним

13 июля совместную декларацию о создании Антибаллистической коалиции  подписали, кроме Украины, лидеры еще девяти европейских стран: Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. К разработке проекта, который называется FREYJA, от Украины будет привлечена оборонная компания Fire Point, разработавшая ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Они предоставят необходимые для построения полноценной системы ПВО компоненты, которые будут интегрированы с украинской ракетой. 

Панъевропейский антибаллистический щит FREYJA сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь кроме ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих. 

Украинская ракета FP-7.х, как ранее сообщал сооснователь и главный конструктор Fire Point, уже прошла испытания и теперь необходимо интегрировать ее с другими компонентами системы.   

Как объяснял главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта FREYJA – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры. 

Юлия Шрамко

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