Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим противоракетный щит FREYJA в работе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского перед началом заседания Противоракетной коалиции.

"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим FREYJA в работе. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это одно из главных последствий войн России и Ирана. Поэтому FREYJA должна стать реальностью", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сегодняшняя встреча, на которой была подписана декларация о создании Противоракетной коалиции, должна стать исторической.

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"Европе нужно больше противоракетного оружия – сильного, надежного и более дешевого, чем другие системы. Вместе мы можем создать такую систему и ракеты-перехватчики для нее", - сказал Президент.

Украина в этом проекте обеспечивает противоракету, на которой будет базироваться система.

"Сейчас мы завершаем работу над ней. Другие имеют радары и другие критически важные компоненты. Важно, чтобы мы объединили усилия. Сегодня на уровне лидеров очень важно политически подтвердить, что FREYJA – это наш общий проект", - подчеркнул глава государства.

Президент назвал компании, которые будут работать над созданием противоракетного щита FREYJA

Совместную декларацию подписали, кроме Украины, лидеры еще девяти европейских стран: Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. К разработке FREYJA от Украины будет привлечена украинская оборонная компания Fire Point, которая разработала ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Они предоставят необходимые для построения полноценной системы ПВО компоненты, которые будут интегрированы с украинской ракетой.

Панъевропейский противоракетный щит FREYJA сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как отметил Президент Зеленский, Украина способна самостоятельно создать такую систему, но на это уйдут годы, ведь кроме ракеты FREYJA требует интеграции целого ряда комплектующих.

Украинская ракета FP-7.х, как ранее сообщал сооснователь и главный конструктор Fire Point, уже прошла испытания и теперь необходимо интегрировать ее с другими компонентами системы.

Как объяснял Штилерман, ключевое отличие проекта FREYJA – в независимости от внешнего контроля. По его словам, современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.