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MIM-104 Patriot

Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot

Киев • УНН

 • 12440 просмотра

Президент Украины обратился к США за экстренным зимним пакетом перехватчиков для Patriot. Трамп согласился продолжить работу над лицензиями на производство ракет в Украине.

Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в интервью Axios заявил, что он попросил президента США Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, пишет УНН.

Детали

Война с Ираном сократила запасы американских ракет-перехватчиков Patriot, что затрудняет их продажу Украине.

​​Во время саммита НАТО в Турции в начале этого месяца Зеленский и Трамп обсудили возможность предоставления США лицензий Украине на производство ракет-перехватчиков Patriot, чтобы уменьшить ее зависимость от американских запасов и увеличить производство в целом.

Зеленский сказал, что Трамп согласился во время их встречи во вторник продолжить работу с лицензиями на производство Patriot. После визита в Белый дом Зеленский сказал, что встретился с представителями Lockheed Martin и Raytheon, которые обе производят ракеты-перехватчики Patriot, чтобы обсудить этот вопрос.

Даже если Украина получит лицензии, для производства большого количества ракет-перехватчиков потребуется от одного до пяти лет, замечает издание.

Этот график не работает, сказал Зеленский: "Нам нужны Patriot еще вчера". "Он хочет получить 300 из них до зимы", пишет издание.

Он сказал, что Трамп пообещал, что попытается помочь, но также четко дал понять, что это сложно из-за потребности в ракетах-перехватчиках в войне с Ираном.

Зеленский сказал, что россия использует от 30 до 40 баллистических ракет во время каждого крупного удара, который она наносит по Украине. Ежемесячно Украина проводит от трех до пяти таких атак.

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые нужны США, чтобы получить перехватчики Patriot.

Президент Украины заявил, что он и американские оборонные компании также изучают возможности модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, подобными ракетам Patriot.

"Это будет быстрее и дешевле", – сказал он.

Хотя ситуация на передовой все еще находится в тупике, Украине удалось набрать значительный импульс благодаря ударам беспилотников и ракет глубоко внутри россии, которые поразили нефтяные объекты и другую критическую инфраструктуру.

Это привело к дефициту российского топлива и росту критики со стороны населения по поводу войны, пишет издание.

Изменение динамики войны помогло ему и Украине укрепить позиции перед Трампом, сказал Зеленский.

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"Наши отношения намного лучше и конструктивнее. Не такие эмоциональные, как были. И я думаю, что хорошо, что они лучше", – сказал он.

Зеленский сказал, что он проинформировал Трампа о том, как украинские высокоточные удары не убили мирных жителей, а вместо этого перекрыли поставки топлива в оккупированном россией Крыму, одновременно подрывая моральный дух российских военных.

"Люди, которые там находятся, и российские солдаты не могут жить без дизельного топлива и бензина. Так что, конечно, сразу в опросах поддержка войны в россии снизилась", – сказал он.

Визит Уиткоффа и Кушнера

Посреднические усилия США между россией и Украиной были отложены на второй план с начала войны с Ираном. Посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф все еще поддерживают связь с российскими и украинскими переговорщиками, но большую часть своего времени посвящают Ирану, отмечает издание.

Зеленский сказал, что одним из результатов его встречи с Трампом является вероятный визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в течение следующих двух недель. Это будет их первая поездка в Украину после нескольких визитов в россию. Президент Украины сказал, что хочет детально обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров для прекращения войны, а также чтобы они своими глазами увидели ситуацию в Украине.

Зеленский сказал, что Кушнер и Уиткофф все еще хотят достичь прекращения огня, чтобы дать пространство для дипломатии. Но он подчеркнул, что не думает, что путин согласится на приостановку боевых действий.

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Несмотря на текущую динамику на поле боя и свой скептицизм относительно намерений путина, Зеленский заявил, что он все еще заинтересован в возобновлении мирных переговоров с россией.

Президент Украины сказал, что, по его мнению, путин движется к дальнейшей эскалации и может даже попытаться спровоцировать другие страны региона, чтобы одержать "более простую победу, которую можно продать своей аудитории".

Зеленский утверждал, что россия все еще получает оружие из Ирана и строит инфраструктуру для 30 000 дополнительных военнослужащих из Северной Кореи, которые будут отправлены воевать в Украину. Он также утверждал, что Северная Корея поставляет россии баллистические ракеты и другое оружие.

Зеленский также заявил, что путин принимает малоизвестные меры для подготовки к потенциальной мобилизации дополнительных 500 000 военнослужащих. 

"Это то, что мы видим. Это не сигнал того, что он хочет остановить войну", - сказал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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