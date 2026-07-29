Зеленский: путин "потерял инициативу" на фоне изменения динамики военными технологиями Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что глава кремля владимир путин потерял инициативу в войне, утверждая, что военные технологии Украины изменили динамику поля боя, пишет УНН.

С начала войны, когда путин сказал, что оккупирует нас в течение двух-трёх дней, сейчас мы строим прекрасную военно-технологическую отрасль. У нас есть 500 компаний с очень сильными технологиями - сказал Зеленский.

Президент Украины сказал, что конфликт превратился в гонку инноваций, где стратегия постоянно развивается, на фоне того, как оружие, такое как беспилотники, быстро устаревает, если его не адаптировать.

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"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", – отметил он.

"Мы должны быть быстрее путина, потому что у путина больше людей… и мы должны спасать наших людей и использовать больше технологий, чем [их] народ", - указал Зеленский.

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Зеленский сказал, что увеличение военного потенциала его страны сместило импульс от москвы.

путин теряет 30 000 солдат ежемесячно. Есть много потерь, но он не хочет останавливать эту войну. Но сейчас инициатива не в руках путина - отметил Зеленский.

Зеленский сказал, что Киев продолжает настаивать на прекращении огня, которое могло бы проложить путь к окончательному урегулированию.

"Мы просим остановить эту войну каждый день… договориться о прекращении огня на определённый период времени и дать возможность дипломатам вести переговоры. Но путин этого не хочет. Вот в чём проблема", - отметил Зеленский, добавив, что они в последний раз разговаривали в 2020 году.

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