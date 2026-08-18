Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света 

$44.690.0151.810.10
ukenru
09:52 • 264 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 7702 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 9814 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 13267 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 15556 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 25698 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
04:39 • 34869 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
04:21 • 18291 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
18 августа, 03:47 • 15997 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
18 августа, 01:18 • 14034 просмотра
США заключили с Raytheon контракт на $22,9 млрд для увеличения производства Tomahawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
736мм
Популярные новости
Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»18 августа, 01:39 • 7792 просмотра
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 9788 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 8978 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 13983 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 04:00 • 11150 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 60796 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 58166 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 58007 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 105007 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 100555 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Александр Сырский
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 44536 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 51543 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 59426 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 57622 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 86604 просмотра
Актуальное
M270 (РСЗО)
Северный поток
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света 

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Украинские беспилотники атаковали московский регион, оставив более 5 тысяч абонентов без электроснабжения.

Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света 

Московский регион с ночи находился под атакой украинских беспилотников. В «Мособлэнерго» сообщили об отключении от электроснабжения более 5 тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов, пишет УНН

Отключение электроснабжения произошло в подмосковных городах Ликино-Дулёво и Орехово-Зуево. Причиной называют «повреждение электросетевого оборудования  электросетевой организации более высокого уровня». 

OSINT-паблики сообщают о пожарах, в частности и вблизи московского нефтеперерабатывающего завода. В то же время они подтверждают поражение очередного склада Wildberries. Как сообщили в украинской компании Fire Point, специализирующейся на производстве дальнобойного вооружения, речь идет о складской инфраструктуре в городе Обухово.

Также OSINT-исследователи сообщают, что ряд пожаров, в частности в жилом здании, возник из-за неудачной работы ПВО по украинским дронам. 

                               Дрон FP-1 в небе над Московской областью 

Напомним 

Силы обороны уже вывели из строя  7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries. 

В ночь на 16 августа после масштабной атаки беспилотников FP-1 на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке «Коледино». Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тысяч м².  

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.).  

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.).  Но возникает вопрос — где взять это финансирование, если дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год. Украинские удары по складам крупнейшего маркетплейса существенно дестабилизируют экономическую ситуацию в рф, вызывая также банкротства среди селлеров, которые потеряли товар. 

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16.08.26, 17:39 • 104999 просмотров

Юлия Мельник

Война в УкраинеНовости Мира