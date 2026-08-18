Атака украинских дронов: часть Московской области осталась без света 

Московский регион с ночи находился под атакой украинских беспилотников. В «Мособлэнерго» сообщили об отключении от электроснабжения более 5 тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов, пишет УНН.

Отключение электроснабжения произошло в подмосковных городах Ликино-Дулёво и Орехово-Зуево. Причиной называют «повреждение электросетевого оборудования электросетевой организации более высокого уровня».

OSINT-паблики сообщают о пожарах, в частности и вблизи московского нефтеперерабатывающего завода. В то же время они подтверждают поражение очередного склада Wildberries. Как сообщили в украинской компании Fire Point, специализирующейся на производстве дальнобойного вооружения, речь идет о складской инфраструктуре в городе Обухово.

Также OSINT-исследователи сообщают, что ряд пожаров, в частности в жилом здании, возник из-за неудачной работы ПВО по украинским дронам.

Дрон FP-1 в небе над Московской областью

Напомним

Силы обороны уже вывели из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries.

В ночь на 16 августа после масштабной атаки беспилотников FP-1 на Подмосковье вместе со складом в Домодедово также прекратил работу логистический узел компании в индустриальном парке «Коледино». Это был крупнейший по площади склад Wildberries — 250 тысяч м².

По оценкам аналитиков, только прямые убытки Wildberries, которая за несколько недель потеряла около 20% складских мощностей, могут превысить 100 млрд рублей (1,24 млрд долл.), а в худшем случае — 200 млрд (2,45 млрд долл.).

Издание The Bell сообщает, что общая потребность Wildberries в средствах может достигать 1,3 триллиона рублей (16,36 млрд долл.). Но возникает вопрос — где взять это финансирование, если дефицит федерального бюджета уже достиг 5,7 трлн рублей, что в 1,5 раза превышает план на весь год. Украинские удары по складам крупнейшего маркетплейса существенно дестабилизируют экономическую ситуацию в рф, вызывая также банкротства среди селлеров, которые потеряли товар.

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?