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Для Украины больше нет недостижимых целей на территории РФ - Зеленский

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Глава государства заявил, что украинские дроны поражают НПЗ и инфраструктуру РФ. Он подчеркнул, что нет координат, недостижимых для украинской справедливости.

Для Украины больше нет недостижимых целей на территории РФ - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что для Украины больше нет недостижимых целей на территории РФ. Об этом Президент Украины сообщил во время речи ко Дню Украинской Государственности, передает УНН.

Детали

В отличие от России, которая воюет с жилыми домами, школами, с храмами - Украина бьет по спонсорам путина в этой войне и инструментам, которые помогают ему убивать людей. Уже нет координат, которые на территории зла были бы недосягаемы для украинской справедливости. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России почувствовали все это на себе - не стоит посягать на украинскую государственность

- заявил президент Украины.

Напомним

В ночь на 12 июля Силы беспилотных систем во взаимодействии с ГУР МО и ГПСУ поразили сызранский нефтеперерабатывающий завод в самарской области России. Это - одно из ключевых предприятий "роснефти" мощностью около 8,5 млн тонн нефти в год. На территории завода возник масштабный пожар.

Незадолго до этого был поражен НПЗ в Омске. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после поражения Омского НПЗ больше не осталось ни одного российского нефтеперерабатывающего завода, до которого не могло бы добраться украинское оружие. Модернизированные дальнобойные дроны FP-1 производства украинской компании Fire Point уже способны поражать цели на расстоянии не менее 2,5 тыс. км.

Кроме того, советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что этим летом интенсивность ударов вглубь России будет только возрастать благодаря массовому применению дальнобойных дронов и ракет Flamingo. По его словам, именно системные удары по нефтеперерабатывающей, военной и логистической инфраструктуре лишают Россию преимущества "глубокого тыла" и существенно истощают ее военный потенциал.

Алла Киосак

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