Самую старую иберийскую косатку "Бабушку" могли искалечить люди - какие травмы получила животное

В Испании начали расследование после того, как в Гибралтарском проливе обнаружили одну из самых старых косаток иберийской популяции с ранениями, похожими на следы от дроби. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экологического перехода и демографических проблем Испании (MITECO) и западные СМИ.

Детали

Речь идет о примерно 60-летней самке по имени Тоньї, также известной как La Abuela - "Бабушка".

Косатку заметили 10 августа в Гибралтарском проливе вместе с двумя другими особями - Pingu и Scarlet. Исследователи зафиксировали на ее спинном плавнике и спине ряд круглых повреждений, которых не было во время предыдущих наблюдений за животным несколькими неделями ранее.

Представители природоохранных организаций WeWhale и Iberian Orca Guardians заявили, что на теле косатки обнаружили около десяти следов, похожих на попадания дроби. Не исключено, что дробинки до сих пор находятся в теле раненого животного, поскольку не все из них прошли навылет или по касательной.

В то же время испанские власти пока не подтверждают, что в животное действительно стреляли. В MITECO отмечают лишь, что травмы косатки похожи на ранения от дроби.

Министерство получило информацию о состоянии косатки вечером 11 августа, а уже на следующий день Генеральное управление по вопросам биоразнообразия, лесов и опустынивания начало предварительное расследование. Власти должны установить обстоятельства появления травм и возможных виновников.

Исследователи не исключают, что инцидент мог произойти у побережья Португалии. До возвращения в район Гибралтарского пролива Тоньї двигалась от Галисии вдоль португальского побережья. Ранее ее видели вблизи Фару без характерных повреждений.

В связи с этим испанская сторона уже связалась с компетентными органами Португалии. Точное место и время возможного обстрела пока не установлены.

Несмотря на травмы, состояние косатки пока не оценивают как критическое. За ней продолжают наблюдать специалисты. Животное способно плавать и охотиться, однако в случае наличия дроби в тканях сохраняется риск воспаления или инфекции.

Контекст

Тоньї считают самой старой известной самкой иберийской популяции косаток, которая обитает в районе Гибралтарского пролива и Кадисского залива. Ее возраст оценивают примерно в 60 лет.

Иберийская популяция косаток является очень малочисленной. По разным оценкам, она насчитывает лишь несколько десятков животных. Международный союз охраны природы относит эту субпопуляцию к категории находящихся под критической угрозой исчезновения.

С 2020 года отдельные иберийские косатки регулярно взаимодействуют с яхтами и другими судами у побережья Испании и Португалии. Чаще всего животные контактируют с рулями лодок, что в некоторых случаях приводило к серьезным повреждениям и даже затоплению судов.

В то же время у ученых нет подтверждений того, что косатки целенаправленно нападают на людей. Среди возможных объяснений такого поведения называют игру, исследовательский интерес или поведенческую привычку, которая распространяется внутри группы.

Испанское законодательство запрещает намеренное убийство, преследование, отлов или причинение вреда этим животным. Если следствие подтвердит, что в Тоньї намеренно стреляли, а виновник будет установлен, ему может грозить ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

Напомним

Ранее мы писали о том, что украинские полярники записали уникальные звуки косаток в Антарктике.