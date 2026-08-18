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Найстарішу іберійську косатку "Бабусю" могли скалічити люди - які травми отримала тварина

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У Гібралтарській протоці виявили 60-річну косатку Тоньї з пораненнями, схожими на сліди від дробу. Іспанська влада розпочала розслідування, стан тварини не критичний.

Найстарішу іберійську косатку "Бабусю" могли скалічити люди - які травми отримала тварина

В Іспанії розпочали розслідування після того, як у Гібралтарській протоці виявили одну з найстаріших косаток іберійської популяції з пораненнями, схожими на сліди від дробу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство екологічного переходу та демографічних проблем Іспанії (MITECO) та західні ЗМІ.

Деталі

Йдеться про приблизно 60-річну самку на ім'я Тоньї, також відому як La Abuela - "Бабуся".

Косатку помітили 10 серпня у Гібралтарській протоці разом із двома іншими особинами - Pingu та Scarlet. Дослідники зафіксували на її спинному плавнику та спині низку круглих пошкоджень, яких не було під час попередніх спостережень за твариною кількома тижнями раніше.

Представники природоохоронних організацій WeWhale та Iberian Orca Guardians заявили, що на тілі косатки виявили близько десяти слідів, схожих на влучання дробу. Не виключено, що дробинки досі у тілі пораненої тварини, адже не всі з них пройшли на виліт або по дотичній.

Водночас іспанська влада поки не підтверджує, що у тварину справді стріляли. У MITECO зазначають лише, що травми косатки схожі на поранення дробом.

Міністерство отримало інформацію про стан косатки ввечері 11 серпня, а вже наступного дня Генеральне управління з питань біорізноманіття, лісів та опустелювання розпочало попереднє розслідування. Влада має встановити обставини появи травм та можливих винуватців.

Дослідники не виключають, що інцидент міг статися біля узбережжя Португалії. До повернення в район Гібралтарської протоки Тоньї рухалася від Галісії вздовж португальського узбережжя. Раніше її бачили поблизу Фару без характерних пошкоджень.

У зв'язку з цим іспанська сторона вже зв'язалася з компетентними органами Португалії. Точне місце та час можливого обстрілу поки не встановлені.

Попри травми, стан косатки наразі не оцінюють як критичний. За нею продовжують спостерігати фахівці. Тварина здатна плавати та полювати, однак у разі наявності дробу в тканинах зберігається ризик запалення або інфекції.

Контекст

Тоньї вважають найстарішою відомою самкою іберійської популяції косаток, яка мешкає в районі Гібралтарської протоки та Кадіської затоки. Її вік оцінюють приблизно у 60 років.

Іберійська популяція косаток є дуже малочисельною. За різними оцінками, вона налічує лише кілька десятків тварин. Міжнародний союз охорони природи відносить цю субпопуляцію до категорії тих, що перебувають під критичною загрозою зникнення.

З 2020 року окремі іберійські косатки регулярно взаємодіють із яхтами та іншими суднами біля узбережжя Іспанії та Португалії. Найчастіше тварини контактують із кермами човнів, що в деяких випадках призводило до серйозних пошкоджень і навіть затоплення суден.

Водночас науковці не мають підтверджень того, що косатки цілеспрямовано нападають на людей. Серед можливих пояснень такої поведінки називають гру, дослідницький інтерес або поведінкову звичку, яка поширюється всередині групи.

Іспанське законодавство забороняє навмисне вбивство, переслідування, вилов або заподіяння шкоди цим тваринам. Якщо слідство підтвердить, що у Тоньї навмисно стріляли, а винуватця буде встановлено, йому може загрожувати відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що українські полярники записали унікальні звуки косаток в Антарктиді.

Олександра Василенко

СуспільствоСвіт
Тварини
Іспанія
Португалія