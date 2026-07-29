Зеленский: Украина и Трамп хотят прекратить войну, путин не хочет
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина, Трамп и европейцы хотят завершения войны, а путин не хочет. Он подчеркнул необходимость жесткой реакции и санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет прекратить войну, "президент Трамп хочет, европейцы хотят. путин не хочет", о чем заявил в интервью Fox News, пишет УНН.
Мы хотим прекратить эту войну. Президент Трамп хочет, европейцы хотят. путин не хочет. Мы каждый день просим прекратить эту войну
"Вот почему нам нужно реагировать, быть жесткими, сильными... Мы рассчитываем на санкции. Кстати, законопроект Линдси был очень важным", добавил он.
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