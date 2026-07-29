Зеленский: Украина и Трамп хотят прекратить войну, путин не хочет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет прекратить войну, "президент Трамп хочет, европейцы хотят. путин не хочет", о чем заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

Мы хотим прекратить эту войну. Президент Трамп хочет, европейцы хотят. путин не хочет. Мы каждый день просим прекратить эту войну - сказал Зеленский.

"Вот почему нам нужно реагировать, быть жесткими, сильными... Мы рассчитываем на санкции. Кстати, законопроект Линдси был очень важным", добавил он.

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