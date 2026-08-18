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The Washington Post

10 новых баз рф для дронов могут угрожать не только Украине - ISW

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

россия строит новые стартовые площадки для ударных дронов вдоль границы с Украиной и беларусью, что может угрожать не только Украине. Аналитики ISW предупреждают о возможной угрозе территории НАТО.

10 новых баз рф для дронов могут угрожать не только Украине - ISW

Расширение россией пусковых площадок для российских ударных дронов вдоль границы с Украиной и беларусью может угрожать не только Украине, заявили в Институте изучения войны (ISW) в новом отчёте от 17 августа, пишет УНН.

Детали

"россия расширяет пусковые площадки для своих дальнобойных ударных беспилотников вдоль границы с Украиной и беларусью, вероятно, для усиления ударов по Украине и, возможно, по НАТО", — говорится в отчёте ISW.

16 августа газета The Telegraph сообщила, что россия построила 59 новых пусковых установок для беспилотников в 10 различных местах вдоль своей границы с Украиной и беларусью и что каждая база может вместить более 1000 беспилотников. The Telegraph сослалась на анализ компании, занимающейся разведкой беспилотников, который показывает, что около 20 новых пусковых установок имеют значительную длину, что указывает на возможность их использования российскими войсками для запуска ударных беспилотников с реактивными двигателями "Герань-4" и "Герань-5", которые могут летать на расстояние от 450 до 850 километров и от 950 до 1000 километров соответственно.

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"россия, вероятно, строит эти дополнительные пусковые площадки на западе россии, чтобы увеличить свою способность запускать более крупные залпы дальнобойных беспилотников в рамках регулярных ударов россии по всей Украине. россия также, вероятно, стремится использовать реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения более глубоких ударов по западной Украине, используя большую скорость и живучесть беспилотников для проникновения через украинские средства противовоздушной обороны", — говорится в отчёте ISW.

"россия также, вероятно, перемещает свои пусковые площадки для беспилотников на запад россии, пытаясь защитить российскую инфраструктуру беспилотников от украинских беспилотников", — отмечают аналитики.

Как указано, "например, украинские войска успешно нанесли удары по российским пусковым площадкам для беспилотников вблизи оккупированного Донецка, поэтому создание альтернативных пусковых площадок дальше в россии может повысить их живучесть".

"россия также может готовиться использовать свою спутниковую группировку "Рассвет" (российскую версию Starlink), задействуя новые пусковые площадки, что может позволить российским войскам наносить высокоточные удары по тыловым системам и системам противовоздушной обороны Украины с разных направлений", — говорится в отчёте.

"Новые российские пусковые базы беспилотников также могут поддерживать будущие российские ударные пакеты против НАТО, если кремль решит это сделать, поскольку базы позволят увеличить объём залпов, а пусковые станции обеспечат дальность действия беспилотников на территории НАТО", — отметили в ISW.

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Юлия Шрамко

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