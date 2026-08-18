10 нових баз рф для дронів можуть загрожувати не лише Україні - ISW

Розширення росією пускових майданчиків для російських ударних дронів уздовж кордону з Україною та білоруссю може загрожувати не лише Україні, заявили в Інституті вивчення війни (ISW) у новому звіті від 17 серпня, пише УНН.

Деталі

"росія розширює пускові майданчики для своїх ударних безпілотників великої дальності вздовж кордону з Україною та білоруссю, ймовірно, для посилення ударів по Україні та, можливо, по НАТО", - ідеться у звіті ISW.

16 серпня газета The Telegraph повідомила, що росія побудувала 59 нових пускових установок для безпілотників на 10 різних місцях вздовж свого кордону з Україною та білоруссю, і що кожна база може вмістити понад 1000 безпілотників. The Telegraph послався на аналіз фірми, що займається розвідкою безпілотників, який показує, що близько 20 нових пускових установок мають значну довжину, що вказує на те, що російські війська можуть використовувати їх для запуску ударних безпілотників з реактивними двигунами "Герань-4" та "Герань-5", які можуть літати на дальність від 450 до 850 кілометрів та від 950 до 1000 кілометрів відповідно.

рф створила щонайменше 10 секретних баз для запуску дронів: під загрозою опинилася значна частина Європи

"росія, ймовірно, будує ці додаткові пускові майданчики на заході росії, щоб збільшити свою здатність запускати більші залпи безпілотників далекої дальності в межах регулярних ударів росії по всій Україні. росія також, ймовірно, прагне використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для глибших ударів у західній Україні, використовуючи більшу швидкість та живучість безпілотників для проникнення крізь українські засоби протиповітряної оборони", - сказано у звіті ISW.

"росія також, ймовірно, переміщує свої пускові майданчики безпілотників на захід росії, намагаючись захистити російську інфраструктуру безпілотників від українських безпілотників", - зазначають аналітики.

Як вказано, "наприклад, українські війська успішно завдали ударів по російських пускових майданчиках безпілотників поблизу окупованого Донецька, тому створення альтернативних пускових майданчиків далі в росії може покращити їхню живучість".

"росія також може готуватися використовувати своє супутникове угруповання "Рассвет" (російська версія Starlink), використовуючи нові пускові майданчики, що може дозволити російським військам завдавати високоточних ударів по тилових системах та системах протиповітряної оборони України з різних напрямків", - вказано у звіті.

"Нові російські пускові бази безпілотників також можуть підтримувати майбутні російські ударні пакети проти НАТО, якщо кремль вирішить це зробити, оскільки бази дозволять збільшити обсяг залпів, а пускові станції забезпечать дальність дії безпілотників на території НАТО", - зазначили в ISW.

США вважають, що путін може перевірити рішучість НАТО обмеженим вторгненням - WSJ