рф створила щонайменше 10 секретних баз для запуску дронів: під загрозою опинилася значна частина Європи

росія швидко розширює мережу секретних баз для запуску далекобійних ударних безпілотників. За даними розслідування The Telegraph, щонайменше 10 таких об'єктів розташовані поблизу кордонів із білоруссю та Україною. Частину з них уже використовують для атак по Україні. Про це пише УНН.

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Журналісти проаналізували супутникові знімки та витік документів і виявили щонайменше 59 нових пускових рейок. Близько 20 із них мають збільшену довжину, що може свідчити про можливість запуску новітніх далекобійних дронів.

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Деякі бази створюють на території колишніх військових об'єктів та аеродромів, інші - у сільській місцевості. На одному з об'єктів може одночасно зберігатися понад 1000 безпілотників.

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росія модернізує ударні безпілотники, зокрема створює реактивні версії, здатні долати майже 1000 км. За даними видання, "Герань-4" та "Герань-5" можуть нести до 90 кг бойового навантаження та розвивати швидкість, яка ускладнює їхнє перехоплення.

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Сім із 10 виявлених The Telegraph об'єктів уже використовувалися під час нещодавніх атак на Київ. Нова інфраструктура створює потенційну загрозу і для країн НАТО - зокрема, дальність нових дронів уже дозволяє розглядати Варшаву як потенційно досяжну ціль.

Водночас The Telegraph наголошує, що немає даних про плани росії атакувати Польщу чи інші країни Альянсу.

Дрони докорінно змінили характер сучасної війни та стали вирішальним фактором на полі бою - заявив виданню представник НАТО.

За оцінкою DroneSec, розширення мережі дозволяє москві одночасно запускати більше безпілотників і скорочувати час їхнього підльоту до цілей. Це може суттєво збільшити масштаби майбутніх російських повітряних атак.

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