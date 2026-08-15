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The Guardian
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Виробництво реактивних "шахедів" у рф перевищило випуск звичайних "Герань-2" - Мілітарний

Київ • УНН

 • 68 перегляди

За даними ГУР, росія щомісяця виробляє близько 3 тисяч реактивних дронів "Герань-4/5", перевищивши випуск "Герань-2". З початку червня окупанти запустили 1400 таких БпЛА проти 180 за весь 2025 рік.

Виробництво реактивних "шахедів" у рф перевищило випуск звичайних "Герань-2" - Мілітарний

Обсяг виробництва російських реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед" - "Герань-4/5" - перевершив обсяг виробництва ударних дронів "Герань-2", оснащених звичайним двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, імовірно, цього вдалося досягти завдяки перенаправленню частини виробничих потужностей на виробництво реактивних дронів.

Станом на березень 2026 року в росії виробляли близько 5500 дронів на місяць. Водночас, за інформацією ГУР, станом на серпень російська промисловість виробляє щомісяця близько 3 тисяч дронів-камікадзе "Герань-4/5" та близько 2,8 тисячі ударних безпілотників "Герань-2"

- розповіли розвідники.

Вказується, що суттєве поступове збільшення застосування росіянами реактивних безпілотників почали фіксувати на початку 2026 року. За інформацією заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Юрія Черевашенка, уже у квітні 15-20% "Шахедів", запущених росією, були оснащені реактивними двигунами.

Станом на початок червня окупанти запустили 1400 реактивних БпЛА, тоді як за весь 2025 рік Сили оборони зафіксували лише 180 подібних випадків

- йдеться у статті.

Нагадаємо

Раніше радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов показав мапу зони ризику, якій можуть загрожувати російські реактивні "шахеди" з онлайн-керуванням, означивши на карті "червону зону", куди частково потрапляє столичний регіон та низка областей.

У Румунії попередили про ризик масованої атаки рф реактивними дронами біля кордону з Україною07.08.26, 06:16 • 4641 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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