Виробництво реактивних "шахедів" у рф перевищило випуск звичайних "Герань-2" - Мілітарний
Київ • УНН
За даними ГУР, росія щомісяця виробляє близько 3 тисяч реактивних дронів "Герань-4/5", перевищивши випуск "Герань-2". З початку червня окупанти запустили 1400 таких БпЛА проти 180 за весь 2025 рік.
Обсяг виробництва російських реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед" - "Герань-4/5" - перевершив обсяг виробництва ударних дронів "Герань-2", оснащених звичайним двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує УНН.
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Зазначається, що, імовірно, цього вдалося досягти завдяки перенаправленню частини виробничих потужностей на виробництво реактивних дронів.
Станом на березень 2026 року в росії виробляли близько 5500 дронів на місяць. Водночас, за інформацією ГУР, станом на серпень російська промисловість виробляє щомісяця близько 3 тисяч дронів-камікадзе "Герань-4/5" та близько 2,8 тисячі ударних безпілотників "Герань-2"
Вказується, що суттєве поступове збільшення застосування росіянами реактивних безпілотників почали фіксувати на початку 2026 року. За інформацією заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Юрія Черевашенка, уже у квітні 15-20% "Шахедів", запущених росією, були оснащені реактивними двигунами.
Станом на початок червня окупанти запустили 1400 реактивних БпЛА, тоді як за весь 2025 рік Сили оборони зафіксували лише 180 подібних випадків
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